Cristóbal Campos admite que accidente en el que perdió el pie fue un intento de suicidio

El ex arquero de la U y San Antonio, Cristóbal Campos, admitió que el accidente en el que perdió su pie izquierdo en realidad correspondió a un intento de suicidio, y dijo que en la actualidad está intentando superar la depresión en la que cayó en 2022.

Campos abordó el tema durante la entrevista que le concedió al programa Íntimo, de TNT Sports, donde reconoció que “no es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero siempre hablo con la verdad“.

Al abordar el accidente automovilístico que protagonizó en noviembre de 2024, el ex arquero planteó que “va a ser fuerte lo que voy a decir: atenté contra mi vida. No era la primera vez que lo hacía, he tenido dos episodios más“.

Luego añadió que “hoy en día la salud mental es muy importante. Las cosas suceden por algo. Tuve muchos detonantes, como mi relación, lo futbolístico. No conseguía estar bien, había tocado fondo“, recordó.

Rememoró también que “me tocó jugar durante bastante tiempo en la U con esto que no me dejaba dormir en los días de concentración, porque estaba con medicación psiquiátrica. Llegaba al camarín y también era una locura porque tomaba café, guaraná, mucha Red Bull, para poder encenderme. Llegaba el momento de salir a calentar y tenía pánico escénico. Calentar era muy difícil”, sostuvo

En la entrevista, Cristóbal Campos manifestó que antes el mencionado accidente “me tocó hablar de la situación de mi depresión también ante los medios, ante mis compañeros que también me hizo mal, porque me hizo muy vulnerable y así fui bajando mi tema emocional“.

Cristóbal Campos lucha por superar la depresión tras el accidente

Más adelante, Cristóbal Campos sostuvo que tras el accidente en el que perdió el pie izquierdo lucha por seguir adelante pese a la depresión.

“Busco ayudar mucho a la gente. Si hoy en día pudiera cambiar también esa imagen que tenía, lo haría. Quiero poder salir adelante con todo esto y ser un ejemplo para la gente“, dijo.

“Cuando tomo la decisión de atentar contra mi vida se habló de que iba con alcohol, que iba con droga. Me hicieron el test de alcoholemia y salió negativo“, puntualizó a continuación.

“Hoy en día estoy con exámenes todas las semanas, me he cuidado mucho. Claramente iba a un exceso de velocidad que no correspondía que me llevó a hacer lo que hice“, concluyó.