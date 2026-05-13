Visa de negocios: el mecanismo impulsado por Cancillería para atraer inversiones desde India

El objetivo es incrementar las actuales cifras de inversión del país asiático en Chile, que llegan a USD 643 millones.

MINREL

El canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con su par indio Subrahmanyam Jaishankar, para anunciar la entrada en funcionamiento de una visa de negocios para ciudadanos de India, que permitirá atraer más comercio e inversión.

“Hemos dado un nuevo paso concreto y decisivo en nuestras relaciones con India, con la implementación de la visa de entrada múltiple para empresarios de este país, que ya está disponible para ser solicitada para quienes quieran ir a hacer negocios a Chile y también por profesionales y técnicos que van a apoyar empresas indias. Este mecanismo es una clara muestra del compromiso de nuestro país con la promoción del comercio y la inversión”, destacó el ministro Pérez Mackenna, tras el encuentro.

Según detalló Cancillería, la visa de negocios para ciudadanos indios tiene una duración de dos años durante los cuales se permite múltiples entradas a Chile por un periodo de hasta 90 días. Su tramitación es más eficiente ya que tiene tiempos de respuesta más acotados.

Con esto, se espera la llegada de empresarios, profesionales, técnicos y trabajadores vinculados a actividades empresariales para fortalecer los vínculos económicos entre ambos países.

Actualmente, Chile cuenta con dos oficinas consulares en India -el Consulado General en Mumbai y la sección consular en Nueva Delhi- que, en conjunto, procesan unas 2.000 solicitudes de preautorizaciones o visados al año.

El objetivo es incrementar las actuales cifras de inversión del país asiático en Chile, que llegan a USD 643 millones.

El anuncio se da en el marco de la gira de las autoridades chilenas a India, para acelerar las negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) durante este año.

“India se ha ido posicionando como uno de los socios más estratégicos para Chile. Solo en 2025, nuestro intercambio comercial superó los US$ 5.600 millones y durante el primer trimestre de este año nuestras exportaciones crecieron más de 200%. Es por eso que vemos una gran oportunidad para seguir fortaleciendo esta relación, tanto en comercio como en inversión”, explicó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.