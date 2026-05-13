Cupón de $27 mil: Gobierno detalla cómo se entregará el subsidio al gas y las posibles fechas de pago

7,7 millones de hogares se verán beneficiadas por el subsidio al gas, el cual se entregará a través de un voucher físico o digital, a través del BancoEstado.

En una tensa sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, el Gobierno aclaró la forma en que se entregará el subsidio al gas licuado, el cual se otorgará a través de un cupón de $27.000.

Este monto se podrá utilizar para un balón de 15 kilos, cuyo vale se podrá descargar a través de las diferentes plataformas de BancoEstado.

“Estamos utilizando el expediente de poder concurrir con un cupón. Lo que sí me interesa dejar hoy día bien en claro, es que el aporte extraordinario no consiste en un subsidio de dinero”, sostuvo en la instancia el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Debido a que este subsidio no es un pago en efectivo, se podrá usar exclusivamente para la compra de gas, cuyo voucher estará disponible de manera física y digital.

¿En qué fecha los beneficiarios podrán canjear el cupón del subsidio al gas licuado?

De acuerdo a la autoridad, este subsidio apunta a beneficiar a 7,7 millones de hogares en Chile pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), con corte al 16 de abril. El costo de esta medida será de US$ 220 millones.

“Esperamos que se empiece a canjear antes de que empiece el invierno, entre el 16 y 21 de junio hasta el 30 de septiembre“, expresó, sin comprometerse a dar una fecha específica.

“Este beneficio caduca si no se usa cuando se acabe el invierno. Como esto opera bajo una lógica de voucher, nuestro socio estratégico es BancoEstado, lo que podemos adelantar que nadie se va a quedar abajo del beneficio por ninguna de las razones que se han ventilado en el último tiempo. Vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a todas las familias que califican al beneficio”, explicó el subsecretario.

“Permite orientar el beneficio. Es decir, las personas van a tener $27 mil para invertir sólo en gas. Si usted busca, y ahí está la lógica de la competencia, el proveedor que lo venda más barato, usted va a poder utilizar esos $27 mil y, además, si le queda un remanente, podrá abonarlo a una siguiente compra”, añadió.

La aplicación del beneficio será por medio de RutPay o CuentaRUT, y también se podrá acceder a él presencialmente en los puntos de caja vecina o en las sucursales de la entidad.