Carolina Tohá: “Este Gobierno no parecía refundacional y lo está siendo, Boric lo parecía y no lo fue”

Carolina Tohá lamentó que La Moneda no siga con la senda instaurada por los gobiernos anteriores donde se apuntaba a un balance entre crecimiento y políticas públicas.

AGENCIA UNO

Carolina Tohá, ex ministra del Interior, tuvo palabras respecto a las campañas electorales que hacen llamados a “refundar” el Estado, poniendo como ejemplo el Gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista con radio Infinita, Tohá puntualizó que “en las campañas se ganan votos mostrando todo lo que se hizo antes como si hubiera sido una porquería sin ningún valor”.

“Este Gobierno no parecía refundacional y lo está siendo, (Gabriel) Boric parecía refundacional y no lo fue”, replicó la ex precandidata presidencial.

Carolina Tohá también apuntó a las diferencias entre la actual administración de Kast y el gobierno de Gabriel Boric tras arribar a La Moneda.

Según consignó Tohá, el ex presidente Boric quería implementar una transformación a nivel estructural, mientras que el actual mandatario “llegó con una oferta pragmática de emergencia, de atender dos problemas de manera muy directa sin mucho proyecto ideológico”.

Sin embargo, la otrora ministra recalcó que el Gobierno “cada vez más muestra unas cartas que dan cuenta de la ideología que es la que siempre ha acompañado al presidente Kast (…) Una ideología profundamente conservadora también con una mirada de un tipo de liberalismo que ya en el mundo no se estila”.

En esta línea, Carolina Tohá lamentó que La Moneda no siga con la senda instaurada por los gobiernos anteriores donde se apuntaba a un balance entre crecimiento y políticas públicas.

“Ahora estamos en un Gobierno que más que creer en un balance, cree que lo primero y lo segundo, es un estorbo”, sentenció.