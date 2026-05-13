¿Lluvia en Santiago? el día en que podrían volver las precipitaciones a la Región Metropolitana

Revisa el pronóstico del tiempo para los próximos días de esta semana en la Región Metropolitana.

El tiempo en Santiago durante esta semana ha estado marcado por el frío matinal y cielos despejados por las tardes, lo cual podría cambiar drásticamente en los próximos días.

Lo anterior, debido a que la Región Metropolitana y la zona central podrían recibir precipitaciones esta semana, de acuerdo a lo que adelantó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.

En este marco, el experto sostuvo que en las próximas jornadas el cielo amanecerá cubierto, pero ya no será con niebla, sino que con una “vaguada en altura”.

Cuándo y en qué sectores de Santiago podría haber lluvia esta semana

Alejandro Sepúlveda mencionó que durante este viernes 15 de mayo podrían registrarse chubascos en las regiones del Maule, O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana.

Pese a que el evento se producirá principalmente en la cordillera, el especialista señaló que en las zonas precordilleranas también podrían caer gotas.

En concreto, la lluvia podría caer en Santiago entre la tarde-noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16 de mayo.

Por otra parte, el portal YR, perteneciente al Instituto Meteorológico de Noruega y la NRK, advirtió que habrán cerca de 2,3 milímetros de agua caída durante el viernes y sábado en ciertos sectores de la RM.