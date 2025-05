Gareca perdona a Carlos Palacios: fue reservado para los duelos ante Argentina y Bolivia

Esto no significa que el mediocampista jugará ante el equipo trasandino, por lo que habrá que esperar hasta el viernes para saber si será parte de la nómina.

Gareca reserva a Carlos Palacios

La Roja comienza a preparar sus partidos restantes y así luchar hasta el último minuto su clasificación al Mundial 2026, al menos mientras sigan vivas las opciones matemáticas. En ese sentido, el volante de Boca Juniors, Carlos Palacios, fue reservado por Ricardo Gareca para en la siguiente fecha FIFA que tendrá el Equipo de Todos ante Argentina, como local, y Bolivia, como visitante.

Según reveló el medio trasandino TyC Sports, cinco futbolistas de Boca Juniors fueron preseleccionados para la doble jornada. Entre esos, además de Palacios, se encuentra el centrocampista nacional Williams Alarcón, quien entrenó desde el banquillo en el último partido con Argentina en tierras trasandinas bajo el mando del entrenador actual. Aquel encuentro terminó 3-0 a favor del país vecino.

El presente de Palacios no es auspiciador, sin embargo Gareca busca tener todas las opciones disponibles. El mediocampista no ha podio adoptar regularidad en el conjunto Xeneize, donde pasó de ser alabado a criticado rápidamente. Un gesto a la grada en la caída ante River Plate y el gol sin arquero que se perdió en la eliminación de Boca por los playoffs del torneo de Apertura son sus últimas dos grandes polémicas que le han valido fuertes críticas desde la hinchada y la prensa.

Su regreso al combinado nacional no estaría fuera de polémica. El volante disputó su último partido con la Roja ante Brasil en octubre de 2024, para luego pedir ser liberado por “problemas personales” para el choque ante Colombia, según informó la ANFP. Desde esa fecha, el ex Colo Colo y Unión Española no ha vuelto a ser convocado por Gareca.

La reserva del jugador no implica necesariamente que sea convocado para los duelos. Para ello habrá que esperar hasta el viernes de esta semana, donde se dará a conocer la nómina final para los siguientes choques.