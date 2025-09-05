“Fibra de Campeones”: CMPC entrega becas a deportistas UC

La alianza entre CMPC y el Club Deportivo Universidad Católica suma un nuevo hito con la entrega de becas que reconocen el esfuerzo, la disciplina y el espíritu deportivo de cinco representantes cruzados en triatlón, natación, hockey césped, rugby 7 y atletismo.

CEDIDA.

El salón de eventos del Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) fue el escenario escogido por CMPC y la institución para premiar a un selecto grupo de deportistas del club. Esto dado que la compañía forestal consolidó la alianza que mantiene con la UC en un nuevo hito, al otorgar la beca “Fibra de Campeones” a cinco destacados deportistas cruzados, reconociendo sus logros nacionales e internacionales y apoyando su proyección en cada disciplina.

Los becados fueron Andree Buc (triatlón), Joaquín Fuenzalida (natación), Montserrat Obon (hockey césped), Javiera Fuentes (rugby 7) y Max Moraga (atletismo), quienes, acompañados de sus familias y cuerpo técnico, recibieron este beneficio que les permitirá financiar gastos asociados a la preparación, competencias y desarrollo deportivo de cada una de sus disciplinas.

La alianza, que se consolida como una instancia de apoyo al deporte formativo y de alto rendimiento por parte de la empresa forestal, reafirma el compromiso de CMPC con la vida saludable, el esfuerzo y el vínculo entre naturaleza y deporte.

Entre los logros que avalan a los seleccionados destacan el primer lugar de Andree Buc en la Copa Américas Triatlón Premium 2024; la participación internacional en Argentina y Colombia de Joaquín Fuenzalida, seleccionado chileno juvenil de natación; la medalla de bronce de Montserrat Obon en los Panamericanos Junior de Canadá 2024; la experiencia de Javiera Fuentes en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y los Juegos Bolivarianos 2024; además del rendimiento ascendente de Max Moraga en el atletismo nacional.

“Estoy feliz porque la beca me ayuda muchísimo, a mí y a mi familia, porque el practicar hockey es un esfuerzo que venimos haciendo muchos años, desde que soy chica. Es súper importante que por medio de este tipo de reconocimiento vean el esfuerzo que uno hace día a día, año tras año. Eso es súper importante porque te dan más ganas y te motiva mucho más a seguir y a seguir esforzándote”, dijo la Montserrat Obon, hockista sobre césped, que actualmente participa de los procesos selectivos nacionales adultos.



Palabras similares tuvo la jugadora de Rugby Seven UC y seleccionada nacional, Javiera Fuentes, quien indicó que “estoy muy agradecida por tener la beca CMPC y me hace muy feliz que a los deportistas nos den la oportunidad de tener esta beca. La verdad es que es la UC es un club muy grande que entrega demasiadas herramientas para seguir desarrollándonos como deportistas y que nos pueda ayudar CMPC en esto, lo encuentro increíble”.

“Para el club es una tremenda alegría poder manifestar en esta ceremonia una vez más el apoyo que por tantos años CMPC nos ha brindado. Sabemos y entendemos que Fibra de Campeones es más que un eslogan, es una visión que permitirá que cinco de nuestros deportistas que están ahí, muy cerca de alcanzar la cima de su desarrollo, tengan este último empujón que les permita alcanzar justamente ese sueño”, indicó el gerente general del Club Deportivo Universidad Católica.



En la misma línea, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMPC, Guillermo Turner, sostuvo que “para nosotros es un privilegio y un honor que la UC nos deje ser parte del club. El estar en la franja de las camisetas de la Universidad Católica es un sello y un compromiso bien potente y así lo sentimos. La beca se llama “Fibra de Campeones” porque nosotros llevamos la fibra bien dentro, porque esta no solo es el producto con el que trabajamos, sino que también es lo que llevamos dentro como compañía. Así que nos sentimos muy reflejados en esta idea de la fibra de campeones de los deportistas de Universidad Católica, que con esta beca van a poder alcanzar mejor los objetivos que se han planteado”.

Con esta entrega, CMPC y la UC refuerzan una alianza que ya suma más de seis años y que ha mostrado resultados concretos, como el aporte de madera por parte de la compañía para la construcción del Claro Arena, infraestructura deportiva de primer nivel inaugurada recientemente.