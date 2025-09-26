Las extremas recomendaciones del Gobierno de Argentina para los hinchas que asistan al Mundial Sub 20 en Chile

Las medidas van desde no portar camisetas alusivas a clubes argentinos a resguardar vehículos con patente trasandina.

El Gobierno de Argentina elaboró un instructivo para los hinchas trasandinos que asistan al Mundial Sub 20 de Chile, donde realizan una serie de recomendaciones para evitar hechos de violencia tanto en los estadios como en las inmediaciones, a raíz de los numerosos episodios lamentables que se han registrado en Sudamérica en el último tiempo en el marco de las copas internacionales.

El punto más álgido se registró el pasado 20 de agosto en Avellaneda, cuando las barras de la U de Chile e Independiente se enfrentaron en las tribunas y obligaron a cancelar el partido de Sudamericana, que terminó con el Rojo descalificado y con los azules sancionados por un total de 14 duelos sin público.

Fue una verdadera barbarie lo que se vivió esa noche, donde los hinchas de la U sacaron la peor parte, quienes fueron detenidos y agredidos brutalmente. Lo anterior, activó la reacción del gobierno chileno, que tuvo que mediar para la liberación de los simpatizantes en Buenos Aires.

Con este violento antecedente, las autoridades de Argentina buscan evitar que se registren este tipo de episodios en suelo nacional producto de una eventual represalia en el Mundial Sub 20.

Por lo anterior, la embajada del país trasandino por medio de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), envió un instructivo para los hinchas que viajen a nuestro país para el certamen.

Las recomendaciones y advertencias del Gobierno de Argentina para hinchas que asistan al Mundial Sub 20 de Chile

En aquel documento se exponen diversas recomendaciones para evitar posibles problemas en la estadía de los simpatizantes argentinos.

El comunicado comienza señalando que “la Embajada Argentina y su Red Consular en Chile recomiendan a aquellos turistas que visiten este país en ocasión del Mundial Sub 20, a disputarse entre los días 27 de septiembre y 20 de octubre en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca deben tener en cuenta una serie de observaciones”.

Las medidas indican que “sugiere evitarse –por razones de seguridad- el uso de indumentaria alusiva a clubes de futbol de nuestro país”.

Teniendo en cuenta a posibles represalias que puedan haber en Chile a raíz de lo ocurrido en Avellaneda, de acuerdo a lo que dice el instructivo, “se sugiere estacionar vehículos de patente argentina en recintos privados y verificar que se encuentren efectivamente cerrados, no dejando efectos de valor dentro de los mismos“.

“En caso de pinchadura de neumáticos, especialmente en el trayecto desde Frontera, no aceptar ayuda de terceros“, añade el texto.

A su vez, se exponen instrucciones que tienen que ver con la seguridad cotidiana: “Se deberá tomar especial cuidado y vigilancia de efectos personales, particularmente teléfonos celulares y documentación personal, tanto en vía pública, como en centros comerciales“.