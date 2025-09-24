Quiénes son sus representantes, minutos en cancha y más: radiografía a la nómina de La Roja para el Mundial Sub 20 de Chile

Vibra Fútbol, la agencia de Felicevich, predomina con la mayor cantidad de jugadores en la lista de Córdova. Por otro lado, solo un tercio de la nómina llega al certamen con más de mil minutos disputados este año.

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 comienza este sábado 27 de septiembre, donde La Roja protagonizará la jornada inaugural enfrentando a Nueva Zelanda con el objetivo de iniciar de buena forma su camino en el certamen.

Dentro de la nómina de la Selección Chilena destacan grandes nombres, tales como Juan Francisco Rossel, Lautaro Millán, Ian Garguez, Emiliano Ramos, entre otros, aunque también resaltan ausencias como Iván Román o Damián Pizarro, quienes no fueron cedidos por sus clubes.

En este marco, es importante realizar una radiografía a la lista de 21 jugadores que representarán a La Roja en el Mundial Sub 20.

Con respecto a los clubes que más aportan jugadores, se encuentra Colo Colo, que lidera el listado con tres futbolistas, seguido por la U de Chile, Huachipato y O’Higgins, con dos jugadores cada uno.

Otro punto llamativo tiene que ver con los futbolistas que militan en el exterior. Para esta competición, Chile tendrá a tres: Lautaro Millán (Independiente de Avellaneda), Matías Pérez (Lecce de Italia) y Willy Chatiliez (SD Huesca de España).

Los futbolistas de Chile que llegan con más minutos al Mundial Sub 20

Dentro de los convocados hay bastante contraste en relación a los minutos que han jugado profesionalmente.

De los 21 jugadores, solo siete de ellos han acumulado más de mil minutos en cancha durante esta temporada. Rodrigo Godoy (O’Higgins) lidera la lista con 1.829 minutos en 26 partidos, siendo titular en 23 de ellos, repartiendo seis asistencias.

Patricio Romero (Cobreloa) es el segundo, sumando 1.747’ en 24 encuentros en Primera B y Copa Chile, y el podio lo cierra Vicente Álvarez (Unión San Felipe), quien ha jugado 1.540’ en 23 compromisos.

En cuanto al resto que ha superado los mil minutos en cancha, se encuentran Felipe Faúndez (1.429’), Emiliano Ramos (1.389’), Ian Garguez (1.261’) y Lautaro Millán (1.234’). De ellos, Ramos y Garguez debutaron con la selección adulta en la última doble fecha de Eliminatorias.

¿Los goleadores? Millán es el que más ha convertido esta temporada con tres goles, seguido de Rossel, que a pesar de no tener mucha continuidad en Católica se ha matriculado con dos tantos.

Los representantes de los futbolistas que defenderán a Chile en el Mundial Sub 20

Una de las preguntas que más se repiten en estos tiempos tienen que ver con quiénes son los representantes de los jugadores que componen la lista de Chile.

Entre los convocados por Córdova, Vibra Fútbol de Fernando Felicevich es quien predomina con siete futbolistas. Este es el detalle, según Transfermarkt:

Vibra Fútbol : Juan Francisco Rossel (Universidad Católica), Matías Pérez (Lecce), Ian Garguez (Palestino), Sebastián Mella (Huachipato), Gabriel Maureira (Colo Colo), Mario Sandoval (Audax), Agustín Arce (Deportes Limache).

: Juan Francisco Rossel (Universidad Católica), Matías Pérez (Lecce), Ian Garguez (Palestino), Sebastián Mella (Huachipato), Gabriel Maureira (Colo Colo), Mario Sandoval (Audax), Agustín Arce (Deportes Limache). AIM Fútbol : Francisco Marchant y Nicolás Suárez, ambos de Colo Colo.

: Francisco Marchant y Nicolás Suárez, ambos de Colo Colo. CAA Stellar : Joaquín Silva (Santiago Wanderers), Vicente Álvarez (Unión San Felipe).

: Joaquín Silva (Santiago Wanderers), Vicente Álvarez (Unión San Felipe). Andes Sport Management : Emiliano Ramos (Everton).

: Emiliano Ramos (Everton). Sport Enterteiment Group : Willy Chatiliez (Huesca).

: Willy Chatiliez (Huesca). Talento Deportivo : Milovan Celis (Unión Española).

: Milovan Celis (Unión Española). Internacional Soccer : Rodrigo Godoy (O’Higgins).

: Rodrigo Godoy (O’Higgins). Eleven Talent Group : Felipe Faúndez (O’Higgins).

: Felipe Faúndez (O’Higgins). Mundo Futuro Chile : Javier Cárcamo (Huachipato).

: Javier Cárcamo (Huachipato). Revival Football: Patricio Romero (Cobreloa).

En el caso de Lautaro Millán, Flavio Moya e Ignacio Sáez, el citado medio no especifica quienes están detrás de sus representaciones.