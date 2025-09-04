Justicia divina: Conmebol descalificó a Independiente y la U sigue en carrera en Sudamericana

Ahora los azules se verán las caras en cuartos de final del certamen internacional con Alianza Lima de Perú.

La Conmebol dio a conocer su resolución respecto a los hechos sucedidos en el Estadio Libertadores de América, en el marco de los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana, donde se vivieron serios incidentes en las tribunas, ordenando la descalificación de Independiente de Avellaneda y el paso de la U a los cuartos de final.

En su resolución, el ente rector del fútbol sudamericano dio por válido el empate 1-1 del partido que se disputó hasta el primer tiempo y decretó la descalificación del cuadro argentino de la presente edición de la Copa Sudamericana, sin exclusión de futuras competiciones.

A esto se suma que deberá jugar sus próximos siete partidos en condición de local en torneos Conmebol a puertas cerradas y los próximos siete duelos como visita sin simpatizantes del Rojo en las tribunas. Además, se decretó una multa de USD 250 mil.

En el caso de la U, también enfrentará sus próximos siete encuentros de local sin público en las tribunas y sus siguientes siete choques como forastero sin adherentes en la galería, junto con una multa de USD 220 mil.

Con la clasificación asegurada con el fallo de Conmebol, los azules se preparan para enfrentar en cuartos de final de Copa Sudamericana a Alianza Lima de Perú.