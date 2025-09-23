Tarjeta verde: el radical cambio del VAR que implementará la FIFA en el Mundial Sub 20 en Chile

La FIFA introducirá una innovadora modificación que busca revolucionar el arbitraje y la forma en que opera el VAR actualmente.

La FIFA implementará un nuevo cambio en el Mundial Sub 20 de Chile 2025, el cual promete revolucionar la forma en que opera el VAR actualmente.

Para el certamen que se desarrollará en nuestro país entre el sábado 27 de septiembre y el 19 de octubre, el ente rector probará el Football Video Support (FVS), cuya herramienta además de buscar agilizar el juego, nace con el objetivo de reducir los costos de implementación del video análisis.

La tarjeta verde que revolucionará el VAR en el Mundial Sub 20 de Chile

Lo anterior, debido a que requiere menos personal que el VAR tradicional, ya que ahora el control de las revisiones la tendrán los entrenadores de los equipos. Esto, porque el FVS permitirán a los técnicos solicitar las revisiones de las jugadas que estimen conveniente.

Cada escuadra tendrá un límite de dos solicitudes por partido en el Mundial Sub 20, donde podrán mostrar la tarjeta verde al árbitro para revisar acciones como goles, tarjetas rojas directas, penales, entre otras jugadas.

Dicho sistema ya se probó para el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia, el cual tiene la finalidad de evitar parones tan largos en medio de los partidos.

“Es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito“, dijo al respecto Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

El calendario de La Roja en el Mundial Sub 20

Chile forma parte del Grupo A, donde enfrentará a Egipto, Nueva Zelanda y Japón. Los dirigidos por Nicolás Córdova debutarán frente a los oceánicos el 27 de septiembre a las 20:00 horas. Contra Japón se verán las caras el 30 de septiembre, y cerrarán esta fase enfrentando a Egipto el 3 de octubre.