“El deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas”: Natalia Duco promete privilegiar los espectáculos deportivos en el Estadio Nacional

La futura ministra del Deporte aborda el debate sobre el uso de recinto de Ñuñoa y otros tras los daños provocados por conciertos masivos.

El deterioro en que quedaron las canchas de los estadios Ester Roa Rebolledo, Nacional y Sausalito tras los conciertos de Chayanne reactivó la discusión sobre el uso de recintos deportivos para espectáculos masivos, lo que fue abordado por la futura ministra del Deporte, Natalia Duco. Sus dichos surgieron luego de sostener una reunión de traspaso con el actual titular de la cartera, Jaime Pizarro.

La ex atleta reconoció que “es un tema conflictivo, hay que definir lo del Parque Estadio Nacional y todo lo que tiene que ver con los recitales”. En esa línea, adelantó que la futura administración evaluará cómo compatibilizar ambos usos, aunque fijó una prioridad clara: “El deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas y la prioridad del Parque Estadio Nacional es el centro del deporte en Chile”.

Duco sostuvo que el desafío será encontrar un balance entre el uso para eventos deportivos y de espectáculo: “Hay que ver cómo logramos un equilibrio, hay otros temas que no es llegar y pasar por arriba de eso, y por eso nos estamos informando”.

El encuentro de Duco con ministro Pizarro en el marco de sus dichos por el Parque Estadio Nacional

Respecto del encuentro con Pizarro, la otrora lanzadora de bala explicó que avanzaron en materias de infraestructura y en la continuidad administrativa del ministerio. “La idea es poder traspasar toda la información necesaria para ser responsable en la continuidad de los procesos administrativos”, señaló, junto con remarcar que buscará “continuar con las cosas positivas”, pero también definir nuevos lineamientos y focos de desarrollo.

La futura secretaria de Estado valoró el diálogo con su antecesor y afirmó que asume el cargo con el respaldo del presidente electo José Antonio Kast, quien —según indicó— le ha entregado “toda la confianza para hacer los cambios que queremos hacer”.

Finalmente, abordó las críticas surgidas tras su nombramiento por la sanción por dopaje que recibió en 2019. “Yo respeto todo lo que opinen (…) Estoy enfocada en hacer mi trabajo, prepararme como ministra y no enfocarme en los comentarios de otros, sino que en hacer las cosas bien”, concluyó Duco.