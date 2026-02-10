La sanción del Tribunal de Disciplina a la U por incidentes de sus hinchas en el Estadio Nacional

Además de lanzar bengalas y otros objetos al terreno de juego, los hinchas intentaron romper las rejas, además de quemar papeles y un basurero.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer este martes la sanción que le aplicó al club Universidad de Chile, luego de los graves incidentes cometidos por sus hinchas en el encuentro ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

En el partido disputado el viernes 30 de enero, en el marco de la primera fecha del torneo, los simpatizantes de la U se manifestaron contra Azul Azul por la sanción que recibieron tras los desmanes perpetrados en el penúltimo partido de 2025.

Además de lanzar bengalas y otros objetos al terreno de juego, los hinchas intentaron romper las rejas, además de quemar papeles y un basurero.

La sanción a la U por los incidentes de sus hinchas

De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, el equipo universitario tendrá que cumplir una serie de restricciones progresivas en la galería sur del Estadio Nacional.

En primer lugar, en su próximo partido como local en el recinto de Ñuñoa, la U jugará con la galería sur cerrada y sin acceso al público.

Además, en sus dos siguientes partidos en el Estadio Nacional el equipo azul jugará con acceso restringido en ese mismo sector, “incluyendo tal limitación desde la puerta número 11 hasta la 18, ambas inclusive“.

“En estas dos fechas solo podrán ingresar a la Galería Sur mujeres de toda edad, menores de 12 años de edad y hombres mayores de 65 años de edad“, detalló la ANFP.

Recalcó que para adoptar su decisión, se ponderó “la gravedad de los incidentes, como también las circunstancias concurrentes en este caso”.