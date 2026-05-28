Expertos se reúnen en Chile para debatir el poder transformador del deporte en la antesala del Mundial de Fútbol

El evento internacional reunirá en la Universidad Andrés Bello a destacados especialistas para reflexionar sobre el deporte y su rol clave en el bienestar, la inclusión y la transformación social, en un contexto marcado por el inicio de la máxima cita del balompié mundial.

Dra. Paula Ortiz en la primera versión de este importante evento que reúne a expertos internacionales en el ámbito de la psicología del deporte.

En un escenario internacional marcado por el inminente inicio del Mundial de Fútbol el próximo 11 de junio, la Universidad Andrés Bello (UNAB) será sede del III Congreso Internacional Regional del Deporte y Psicología del Deporte UNAB-AASP 2026, que se realizará entre el 4 y 6 de junio, consolidándose como una instancia clave para reflexionar sobre el impacto del deporte en la sociedad.

El encuentro, impulsado por el Instituto del Deporte y Bienestar de la UNAB, es coorganizado con la Fundación Fútbol Más y cuenta con el patrocinio de la AASP, ISSP y FETECH, convocando a expertos, investigadores y profesionales nacionales e internacionales.

Bajo el lema “Deporte para el desarrollo: Bienestar, Transformación social e Inclusión”, el congreso cobra especial relevancia en este contexto global, donde el fútbol vuelve a concentrar la atención mundial. Más allá del espectáculo deportivo, la instancia propone poner el foco en el deporte como un motor de desarrollo humano, bienestar e inclusión social.

Durante tres jornadas, se desarrollará un completo programa con conferencias, mesas redondas, talleres y presentaciones académicas que abordarán temáticas en favor del desarrollo como el bienestar en el deporte, la inclusión, la infancia y el rol del deporte en la transformación de comunidades.

La inauguración contará con la presencia de la Ministra del Deporte, Natalia Duco, y el Subsecretario Andrés Otero, reforzando la importancia del deporte como política pública en el país.

Para, Jaime Fillol, director del Instituto del Deporte y Bienestar UNAB, esta es la oportunidad de conectar con esta coyuntura internacional: “El inicio del Mundial es una oportunidad inmejorable para relevar el impacto positivo del deporte cuando se practica con sentido de desarrollo. Este congreso busca justamente abrir ese debate y generar redes que permitan avanzar hacia un deporte que transforme personas y comunidades”.

Asimismo, para la Dra. Paula Ortiz, directora académica del Instituto del Deporte y Bienestar de la UNAB y directora del congreso, este evento dialoga directamente con el momento global que vive el deporte: “En estos días donde el fútbol concentra la atención del mundo, es clave reflexionar sobre su verdadero potencial. Este congreso, en su tercera versión, invita a mirar el deporte más allá del rendimiento, como una herramienta poderosa para el bienestar integral, el desarrollo de las personas y la sociedad, así como también la inclusión”.

Con invitados de primer nivel como Dr. Alessandro Quartiroli, presidente de la International Society of Sport Psychology (ISSP), y experiencias que cruzan el alto rendimiento con el impacto social, este III congreso se proyecta y se empieza a consolidar como un espacio de referencia en América Latina, aportando a una visión más integral del deporte en tiempos donde su influencia trasciende lo competitivo.

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