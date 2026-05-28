Entel supera el promedio global en CSA e ingresa en los S&P Dow Jones Best-in-Class Chile y MILA

La empresa de tecnología y telecomunicaciones es nuevamente reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, consolidándose como la única compañía chilena del sector en ser parte de los índices DJBIC Chile y DJBIC MILA.

Por sexto año consecutivo, Entel se mantiene en los prestigiosos índices de sostenibilidad de Dow Jones, como miembro de Dow Jones Best-in-Class Chile y Dow Jones Best-in-Class MILA.

Entel superó el umbral mínimo para inclusión en ambos índices, con un promedio de 82 puntos en la evaluación de sostenibilidad CSA, lo que la llevó a ser una de las dos compañías de telecomunicaciones de la Alianza del Pacífico que comparten este espacio en los índices Best-in-Class. “Confirma que vamos por el camino correcto, y que la sostenibilidad para Entel es parte de cómo operamos y tomamos decisiones, enmarcado en nuestro compromiso Conciencia en todas“, destacó la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.

Los datos desglosan la fortaleza de Entel en los tres pilares ESG, destacando especialmente en la dimensión Social, donde la empresa destacó por encima de sus pares internacionales con 90 puntos. Este desempeño le permitió superar ampliamente el promedio de la industria a nivel global, que se sitúa en 38 puntos, y lograr el máximo puntaje en categorías críticas como Transparencia y Reporte, Riesgos y Manejo de Crisis, Ética en los Negocios y Protección de la Privacidad.

“Esto es una señal más de que las acciones ligadas a nuestra estrategia de sostenibilidad, que busca generar valor social, ambiental y económico, están teniendo un impacto positivo que es medible, gestionable y con avances concretos”, agrega Francisca Florenzano.

Este compromiso con la sostenibilidad se traduce en acciones concretas que impactan directamente en la sociedad y el medioambiente. Un ejemplo es el Fondo 55+, que ha beneficiado a más de 7.500 personas mayores, ayudando a reducir la brecha digital, y también las iniciativas de economía circular, logrando reciclar más de 515 mil kilogramos de aparatos eléctricos y electrónicos de clientes y operación, y reutilizando 8 mil kilogramos adicionales.

Finalmente, otro proyecto destacado impulsado por la compañía es el Programa Primera Respuesta, y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) móvil junto a Desafío Levantemos Chile, que permite conectar y apoyar comunidades en situaciones de emergencia, como los últimos incendios en el Biobío y Ñuble.