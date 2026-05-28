“A ver, atrévanse…”: Roberto Sánchez dijo qué hará si lo eligen presidente de Perú con un Congreso en contra

El último debate presidencial entre Keiko Fujimori y el candidato de la izquierda se llevará a cabo este domingo 31 de mayo.

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dio a conocer qué medida adoptará si es elegido en el balotaje del 7 de junio y le toca asumir con un Congreso de mayoría opositora.

El postulante, que llegó en segundo lugar en las elecciones del pasado 12 de abril, en las que se impuso Keiko Fujimori, se refirió al tema a nueve días de la segunda vuelta.

De acuerdo con lo confirmado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de ese país, el último debate entre ambos candidatos se llevará a cabo este domingo 31 de mayo, en el Centro de Convenciones de Lima.

Qué hará Roberto Sánchez si gana con un Congreso en contra

Durante un acto de campaña en la localidad de Ventanilla, en la provincia de Callao, Roberto Sánchez afirmó que, si alcanza la Presidencia de la República y enfrentara un Congreso hostil, estaría dispuesto a renunciar al cargo.

“Las fuerzas golpistas tienen que saber que acá nadie arruga“, dijo, y añadió: “A ver, pues, atrévanse, porque estamos listos“.

“Nos vamos a ir si no van a respetar la democracia ni la voluntad de nuestro pueblo. Perfecto, estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales“, aseveró a continuación.

Las declaraciones del candidato de la izquierda se produjeron luego de que el ultraconservador Rafael López Aliaga, quien llegó en tercer lugar en los comicios de abril, llamó a sus seguidores a que le digan “no al voto blanco, no al voto nulo y no al comunismo y la izquierda radical“, en un apoyo implícito a Keiko Fujimori.