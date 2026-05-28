En qué condiciones recibirá Colombia el próximo presidente tras los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro

Este domingo 31 de mayo más de 41 millones de colombianos elegirán al sucesor del actual mandatario.

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Para este domingo 31 de mayo están fijados los comicios presidenciales en Colombia, en los que más de 40 millones de votantes elegirán al sucesor de Gustavo Petro.

De acuerdo con los últimos sondeos de opinión, ninguno de los candidatos obtendrá más del 50 por ciento de los votos, por lo que aquellos dos que tengan las mayorías pasarán al balotaje, previsto para el domingo 21 de junio.

Hasta el momento, el candidato del continuismo, Iván Cepeda, y el empresario de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, aparecen como los favoritos para pasar a la segunda vuelta.

La tercera alternativa que aparece con posibilidades de acceder al balotaje es la derechista y sucesora política del ex presidente Iván Uribe, Paloma Valencia.

Cómo deja Colombia el gobierno de Petro

Analistas locales apuntaron que la próxima adminitración deberá mejorar su desempeño económico, marcado por un aumento en la deuda pública, la cuarta mayor de Latinoamérica, solo por debajo de Brasil, Argentina y Panamá.

A la vez, se recalca la necesidad de reimpulsar la inversión extranjera, tras la caída que mostró durante el gobierno de la izquierda.

“La inversión que era del 19% del PIB, este año es del 16%, la más baja en 20 años“, dijo al respecto Luis Fernando Mejía, CEO del centro de análisis Lumen Economic Intelligence.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de ese país, el crecimiento del PIB aumentó un 2,6% en 2025, tras haber avanzado apenas un 1,5% en 2024. En contraposición, en 2021 registraba un crecimiento histórico del 10,6% y en 2022 del 7,5%.

Bajaron la inflación, el desempleo y pobreza

Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en 2024, la inflación superaba el 10%, mientras que el desempleo se situaba en un 11%, en tanto que en abril de este año la inflación fue de un 5,8% y el desempleo se mantiene en 8,8%.

Por otra parte, hace cuatro años el 16% de la población sufría de pobreza multidimensional, mientras que en 2025 llegó a un 9,9%.

Por su parte, para los analistas y calificadoras internacionales el déficit fiscal se mantiene entre las principales preocupaciones, ya que cerró 2025 en el 6,4% del PIB.