FOTO – La comentada reaparición de Nelson Tapia tras su grave accidente automovilístico

El exarquero de la Selección Chilena volvió a aparecer en redes sociales a 11 días del accidente, compartiendo una fotografía donde se pueden apreciar las secuelas que dejó el grave choque.

Once días después del grave accidente automovilístico que protagonizó en la Ruta 5 Sur, en la Región del Maule, el exarquero de la selección chilena Nelson Tapia volvió a aparecer públicamente a través de sus redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado 7 de agosto, cuando Tapia perdió el control del vehículo que conducía, impactó contra las barreras de contención y terminó volcado a varios metros de la carretera. Tras el procedimiento, la alcoholemia registró 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre y, por instrucción de la Fiscalía, quedó en libertad mientras continúa el proceso.

Ahora, el exfutbolista compartió una fotografía en Instagram donde se pueden apreciar moretones y lesiones en su rostro, evidenciando algunas de las consecuencias que dejó el accidente. La publicación fue acompañada por la canción “La vida es un momento”, de Ander y Camus.

Tapia no entregó mayores detalles sobre lo ocurrido ni realizó declaraciones públicas respecto del accidente. Su última aparición se produce en medio del proceso que enfrenta tras el episodio y de las eventuales consecuencias legales que podrían derivarse del caso.

Al momento del accidente, el exarquero se desempeñaba como director técnico de Imperial Unido, elenco de la Tercera A. Sin embargo, un día después del hecho decidió presentar su renuncia al cargo y dejar la conducción del equipo.

Hasta ahora, la fotografía publicada en redes sociales constituye una de las pocas señales públicas entregadas por Tapia desde el accidente, mientras continúa su recuperación y el proceso relacionado con lo ocurrido en la carretera.