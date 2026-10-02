Tras agresión a estudiantes UC: Brandon Judd anuncia que involucrados no podrán viajar a EE.UU.

El embajador de Estados Unidos felicitó al Gobierno por “condenar la violencia” durante la marcha Confech.

Brandon Judd, embajador de Estados Unidos, también quiso sumarse a la controversia generada por la agresión sufrida por estudiantes del Movimiento Gremialista y Solidaridad UC, en el marco de la marcha de la Confech.

El representante diplomático hizo eco de los incidentes registrados en el frontis de la casa central de la Universidad Católica, donde los jóvenes de derecha se enfrentaron con quienes eran parte de la manifestación.

Ante esto, Judd felicitó la reacción del Gobierno: “Aplaudo al presidente Kast por condenar la violencia cometida ayer (jueves) por un grupo de manifestantes durante lo que debía ser una marcha estudiantil pacífica”.

En esta línea, el embajador norteamericano dejó en claro que quienes participaron del hecho no podrán viajar en el futuro a Estados Unidos.

“Estados Unidos trabaja junto a nuestros aliados en todo el hemisferio para enfrentar la violencia política, y quienes cometen delitos violentos no tienen derecho a viajar a Estados Unidos”, sentenció Brandon Judd.

Esta situación también hizo que diputados republicanos recurrieran a la Fiscalía para una denuncia, pidiendo indagar si se lanzó sustancia inflamable a los estudiantes de la UC.

“A los cobardes que se esconden tras una capucha para agredir a otros jóvenes les decimos que cada vez que agredan y usen la violencia, vamos a estar acá denunciándolos”, declaró la diputada Macarena Santelices.