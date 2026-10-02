Presupuesto 2027: Pase Cultural, sitios de memoria y patrimonio sufrirán millonarios recortes

La propuesta presupuestaria contempla reducciones en inversión cultural, el Pase Cultural, el Fondo del Libro y distintos programas patrimoniales, incluidos los destinados a sitios de memoria.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla una reducción de $49.381 millones para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La propuesta considera recursos por $440.518 millones para la cartera, lo que representa una disminución de 10,1% respecto de la base comparable de 2026, fijada en $489.899 millones.

La mayor parte del ajuste se concentra en las actividades programáticas de las culturas y las artes, cuyo financiamiento bajará de $229.449 millones a $200.642 millones, equivalente a una caída de 12,6%.

En tanto, las iniciativas de inversión cultural pasarán de $22.840 millones a $8.039 millones, una reducción de 64,8%. Dentro de esta última área, los recursos vinculados al Ministerio de Obras Públicas disminuirán 96,9%.

Entre los programas afectados figura el Pase Cultural, que tendrá una baja presupuestaria de 50,8%, pasando de $6.101 millones a $3.000 millones. El beneficio contempla un aporte único de $75.000 por persona beneficiaria.

Asimismo, el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura reducirá sus recursos en 17,6%, desde $12.647 millones a $10.416 millones.

Presupuesto 2027: Sitios de memoria y patrimonio sufrirán millonarios recortes

Las actividades programáticas del patrimonio también registrarán una disminución, con recursos que bajarán de $155.523 millones a $139.178 millones, una caída de 10,5%. A su vez, las iniciativas de inversión patrimonial pasarán de $79.006 millones a $66.183 millones, lo que representa una reducción de 16,2%.

El Fondo del Patrimonio establecido en la Ley N°21.045 tendrá una baja de 45,3%, mientras que el Fondo Concursable del Patrimonio disminuirá 47%.

Otro programa que recibirá menos recursos será Sitios de Memoria, cuyo presupuesto caerá de $915 millones a $683 millones, equivalente a una disminución de 25,3%. En paralelo, los gastos de operación del ministerio bajarán 4%, hasta los $100.695 millones, mientras que el gasto en personal disminuirá 6,3%.

Pese a los recortes, algunas líneas presupuestarias mantendrán sus montos o registrarán variaciones acotadas. Los recursos destinados a apoyos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales aumentarán levemente, de $78.840 millones a $79.041 millones, mientras que los fondos de Fondart, Música y Audiovisual tendrán reducciones inferiores al 1%.