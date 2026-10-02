Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Viernes D Mujeres D Newsletters
Política

Presupuesto 2027: Pase Cultural, sitios de memoria y patrimonio sufrirán millonarios recortes

La propuesta presupuestaria contempla reducciones en inversión cultural, el Pase Cultural, el Fondo del Libro y distintos programas patrimoniales, incluidos los destinados a sitios de memoria.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla una reducción de $49.381 millones para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La propuesta considera recursos por $440.518 millones para la cartera, lo que representa una disminución de 10,1% respecto de la base comparable de 2026, fijada en $489.899 millones.

La mayor parte del ajuste se concentra en las actividades programáticas de las culturas y las artes, cuyo financiamiento bajará de $229.449 millones a $200.642 millones, equivalente a una caída de 12,6%.

En tanto, las iniciativas de inversión cultural pasarán de $22.840 millones a $8.039 millones, una reducción de 64,8%. Dentro de esta última área, los recursos vinculados al Ministerio de Obras Públicas disminuirán 96,9%.

Entre los programas afectados figura el Pase Cultural, que tendrá una baja presupuestaria de 50,8%, pasando de $6.101 millones a $3.000 millones. El beneficio contempla un aporte único de $75.000 por persona beneficiaria.

Asimismo, el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura reducirá sus recursos en 17,6%, desde $12.647 millones a $10.416 millones.

Presupuesto 2027: Sitios de memoria y patrimonio sufrirán millonarios recortes

Las actividades programáticas del patrimonio también registrarán una disminución, con recursos que bajarán de $155.523 millones a $139.178 millones, una caída de 10,5%. A su vez, las iniciativas de inversión patrimonial pasarán de $79.006 millones a $66.183 millones, lo que representa una reducción de 16,2%.

El Fondo del Patrimonio establecido en la Ley N°21.045 tendrá una baja de 45,3%, mientras que el Fondo Concursable del Patrimonio disminuirá 47%.

Otro programa que recibirá menos recursos será Sitios de Memoria, cuyo presupuesto caerá de $915 millones a $683 millones, equivalente a una disminución de 25,3%. En paralelo, los gastos de operación del ministerio bajarán 4%, hasta los $100.695 millones, mientras que el gasto en personal disminuirá 6,3%.

Pese a los recortes, algunas líneas presupuestarias mantendrán sus montos o registrarán variaciones acotadas. Los recursos destinados a apoyos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales aumentarán levemente, de $78.840 millones a $79.041 millones, mientras que los fondos de Fondart, Música y Audiovisual tendrán reducciones inferiores al 1%.

Notas relacionadas

Cielos en disputa
Opinión

Cielos en disputa

Más del 50% de las investigaciones astronómicas mundiales se realizan desde observatorios ubicados en nuestro país. El rol de Chile se vuelve crucial en este aspecto, justo en momentos que Estados Unidos admitió poseer sistemas de armas en el espacio. Mirando hacia futuro, nuestros cielos pueden ser sinónimo de riquezas en este nuevo escenario de disputas geopolíticas.

Foto del Columnista Juan Pablo Toro Juan Pablo Toro