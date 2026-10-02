TC ordena eliminar normas sobre municipalidades de megarreforma: Gobierno destaca que “avanza para ser promulgada”

A pesar que se declararon inconstitucionales una serie de normas vinculadas a los municipios, desde La Moneda indicaron que la megarreforma será ley.

AGENCIA UNO

El Tribunal Constitucional (TC) finalizó el control preventivo de la megarreforma, lo que fue celebrado por el Gobierno, a pesar que el organismo ordenó eliminar una serie de normas vinculadas con el financiamiento a las municipalidades.

En un primer momento, el TC ya había declarado inconstitucional que el Estado indemnice los proyectos que hayan visto su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) anulada por los tribunales.

Ahora se sumaron los artículos vinculados a los requisitos que debían cumplir los municipios para poder acceder al mecanismo de compensación de recursos, ante el fin de las contribuciones a los mayores de 65 años.

El TC calificó de inconstitucional que las municipalidades deban reducir en 30% los tiempos de tramitación de los permisos, por lo que la compensación tendrá que ser a todo evento. A esto se sumó la norma que permitía a ciertas comunas retener parte de los dineros que entregaban al Fondo Común Municipal en 2027 y 2028, ya que solo involucra a Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura.

A pesar de esta situación emanada del Tribunal Constitucional, desde el Gobierno destacaron que la megarreforma ya está en condiciones de ser promulgada.

“Una vez que el Tribunal Constitucional emitió el fallo del control preventivo, lo que corresponde ahora es promulgar”, declaró el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El representante de La Moneda puntualizó que “lo más importante de este fallo es que el proyecto está en condiciones de ser promulgado como ley de la República, lo que nos trae como Gobierno una gran esperanza de que con este proyecto de Reconstrucción nuestro país pueda recuperar el impulso, el crecimiento y la certeza jurídica”.