Yo Elijo mi PC al pizarrón: Dipres descartó en 2022 “impacto significativo” en rendimiento académico de estudiantes

Un informe fechado en 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, daba cuenta del bajo impacto del programa para impulsar diversos aspectos educacionales de sus beneficiarios.

El programa Yo Elijo mi PC, impulsado en 2009, está en el centro de la polémica, luego que el Gobierno de José Antonio Kast decidiera su eliminación, en el marco de la partida de Educación de la Ley de Presupuesto de 2027.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que “el programa de becas TIC es un programa que ha estado en evaluación hace mucho tiempo y es un programa que ha estado mal evaluado, que es un programa que se ha verificado no presenta un efecto relevante en el aprendizaje y que ha tenido problemas de implementación”.

Las palabras del funcionario de Gobierno encuentran correlación con la evaluación del impacto del programa Yo Elijo mi PC realizado por la Dirección de Presupuesto en 2022, durante la administración de Gabriel Boric.

En su informe, que involucró el periodo entre 2015 y 2017, la Dipres explicaba que “esta evaluación tiene por objetivo estudiar el impacto del programa sobre el rendimiento académico, asistencia escolar, habilidades no cognitivas (como responsabilidad, motivación y perseverancia) y uso de la tecnología de los estudiantes beneficiarios”.

Dipres no advierte efectos en rendimiento de estudiantes

En esta línea, la repartición advirtió en su momento que “si bien el programa busca contribuir a la disminución de la brecha digital de los estudiantes de Chile, Junaeb no cuenta con información de línea de base que identifique estas brechas a nivel de estudiante, por lo que sus criterios de admisibilidad y selección tampoco incluyen esta dimensión”.

La Dipres también puso el foco en los criterios de admisibilidad y selección para ser beneficiario del programa -entre los que destaca estar en séptimo básico, ser parte de la Primera Prioridad del Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE) y tener buen rendimiento académico entre cuarto y quinto básico-.

El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda consignó que “los criterios de admisibilidad y selección utilizados por el programa tienen como consecuencia que el beneficio se entregue en promedio a estudiantes provenientes de familias de relativamente mayores ingresos y con una mayor probabilidad previa de conexión previa a internet, lo cual podría incrementar la brecha digital, en lugar de disminuirla. En otras palabras, los criterios de admisibilidad y selección utilizados podrían presentar problemas de focalización”.

En cuanto al impacto de Yo Elijo mi PC, la Dirección de Presupuesto fue tajante: “No se encuentran impactos estadísticamente significativos del programa sobre el rendimiento académico de los estudiantes entre séptimo y segundo medio, así como tampoco sobre su asistencia escolar en el mismo período”.

“Adicionalmente, tampoco se encuentra efecto del programa sobre habilidades no cognitivas (como responsabilidad, motivación y perseverancia) y uso de la tecnología, en particular, en relación a su uso por parte de los estudiantes para el estudio”, cerró la Dipres.