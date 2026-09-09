El incierto futuro de Joaquín Niemann tras la quiebra de LIV Golf

¿Qué pasará con Niemann y los demás golfistas del circuito? Es la principal incógnita que ha surgido en medio de la reorganización financiera de la competencia.

Tras el cierre de la temporada, Joaquín Niemann se encuentra en total incertidumbre, luego de que LIV Golf, circuito donde compite el chileno, se declarara en quiebra.

La liga de Arabia Saudita anunció que ha adoptado una serie de “medidas estratégicas” para sostener su continuidad, y sienta “las bases para un futuro junto a sus jugadores y nuevos inversores financieros”, situación por la que solicitaron la bancarrota a un tribunal y aboga por que los jugadores pasen a ser los propietarios de la competición.

¿Qué pasará con LIV Golf y Joaquín Niemann?

Por medio de un comunicado, dieron a conocer que LIV Golf ha “firmado un acuerdo de apoyo a la reestructuración con BC Partners Advisors LP, la división de crédito de BC Partners, que contempla una operación de recapitalización”.

Para realizar dicha operación, que tiene el objetivo de “preservar la continuidad de la actividad del circuito mediante un innovador modelo de propiedad que da prioridad a los jugadores”, LIV ha “iniciado voluntariamente un proceso de reestructuración supervisado por un tribunal, al amparo del capítulo 11 del título 11 del Código de los Estados Unidos, ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey”.

Con lo anterior, la liga “espera que la empresa reorganizada pase a ser propiedad mayoritaria de los jugadores, con quienes la empresa mantiene conversaciones avanzadas, creando así una estructura de propiedad que alinee los intereses de los jugadores con el éxito a largo plazo de la liga”.

No obstante, para que se formalice esta operación, se debe esperar la aprobación del tribunal y de las partes interesadas pertinentes. De esta forma, LIV Golf comenzaría una nueva etapa el próximo año.

Joaquín Niemann es parte de LIV Golf desde 2022, donde firmó un millonario contrato tras destacar en el PGA Tour. El chileno es una pieza fundamental en el circuito árabe, en el cual aparece como el más ganador, con nueve títulos.