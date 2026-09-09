Lo que se sabe del exfiscal y los tres PDI detenidos por integrar banda que realizaba secuestros extorsivos

De acuerdo con lo previsto, todos los integrantes de la agrupación, entre ellos un primo de Franco Parisi, serán formalizados este miércoles.

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Con la detención de ocho personas, entre ellas un exfiscal y tres miembros de la PDI, además de un primo del excandidato presidencial Franco Parisi, culminó una investigación de la policía civil en torno a una banda que realizaba secuestros extorsivos.

De acuerdo con lo informado, la causa se inició después de que el departamento de Asuntos Internos de la PDI descubrió que al interior de la institución había personas que estaban cometiendo delitos.

Con el propósito de aclarar lo que ocurría, se instruyó una investigación en conjunto con la Fiscalía Supraterritorial, según detalló radio Biobío.

Entre los delitos que indagó el equipo asignado a la tarea están asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión, infracción a la ley orgánica de la PDI y otros.

El exfiscal y los otros detenidos por los secuestros extorsivos

Junto con ratificar la detención del exfiscal Vinko Fodich este miércoles, se indicó que tanto él como los tres PDI y los demás integrantes de la agrupación acusada de secuestros extorsivos serán formalizados durante esta jornada.

En el caso del abogado, se recordó que esta no es la única indagatoria en su contra, ya que el expersecutor jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina estaba siendo investigado en otra causa por lavado de activos.

Respecto de los tres funcionarios activos de la policía civil, se puntualizó que dos de ellos son detectives, mientras que el tercero es un agente policial.

A ellos se sumaron otros cuatro detenidos, a los que se identificó como Ángelo Stevens Aguilera, José Pinto Insunza, Exequiel Calderón Flores y Luis Moraga Parisi. Este último, primo del excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi.