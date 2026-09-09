Judd aclara dichos sobre el estallido tras cita con el canciller: “Nunca enviamos investigadores a Chile”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, precisó sus dichos sobre el estallido social y el supuesto origen vinculado a la izquierda de estas manifestaciones.

En entrevista con CNN, Judd aseguró que cuando agencias de inteligencias estadounidenses analizaron lo ocurrido en Chile en 2019, la evidencia apuntó que “fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”.

A raíz de estos dichos, Judd fue citado por la Cancillería chilena para dar un explicación. Una vez concluida la reunión, aclaró que sus afirmaciones se fundamentaron “en los análisis provenientes de sus políticos aquí en Chile, así como en la información de su policía y sus académicos”.

“A partir de esa información y tras su revisión, se determinó que, efectivamente, esto fue perpetrado por grupos de izquierda. No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados. Reitero: fue un análisis realizado con base en información proveniente de su Congreso, sus académicos y su policía; de ahí provino la información”, añadió.

El diplomático también aclaró que la Embajada de Estados Unidos no tiene una investigación ni documentos relacionados a los sucesos de 2019. “No enviamos investigadores a Chile para realizar una investigación y, durante mi gestión, nunca enviaremos investigadores a Chile para realizar una investigación sin haber sido invitados”, zanjó.