El estratosférico premio de Joaquín Niemann tras coronarse campeón en LIV Golf de Corea

El golfista chileno sigue acumulando ganancias en LIV Golf y con su última actuación, también logró un importante salto en el ranking mundial.

Joaquín Niemann logró su primer título de 2026 en el LIV Golf de Busan, Corea del Sur, tras un irregular comienzo de temporada en el circuito.

El golfista nacional superó en un desempate al estadounidense Talor Gooch y sumó su octavo trofeo en la liga de Arabia Saudita. Desde que inició el tour en 2022, el talagantino es el máximo ganador, seguido por Bryson DeChambeau y Brooks Koepka, que tienen cinco títulos cada uno.

El millonario premio de Joaquín Niemann y su gran salto en el ranking

En este marco, Joaquín Niemann embolsó un premio de 4 millones de dólares, equivalentes a más de 3 mil 500 millones de pesos chilenos.

Desde que se sumó a LIV Golf en 2022, el chileno acumula un pozo de casi US$77 millones por sus destacadas participaciones en los torneos del circuito.

En lo deportivo, Joaking escaló al tercer puesto de la tabla de puntos del LIV 2026, situándose solamente por debajo de Jon Rahm y Bryson DeChambeau.

Sumado a ello, su actuación le permitió dar un importante salto en el ranking mundial de golf (OWGR), ya que ahora pasó del casillero 149° al 78°, materializando su regreso al top 100, lo cual le ayudará bastante en su objetivo de ingresar a los cuatro majors.

Ahora, el siguiente desafío de Niemann será en Valderrama, España (del 4 al 7 de junio), para luego trasladarse a Estados Unidos, donde disputará el US Open, el tercer major del año.