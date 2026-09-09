“Por fin”: Donald Trump celebró la victoria de la ultraderecha en las elecciones en Alemania

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario calificó lo ocurrido el domingo como “algo importante” para el futuro del país europeo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empleó su cuenta en la red Truth Social para celebrar el triunfo de la ultraderecha en Alemania, cuyo candidato de Alternativa para Alemania (AfD), Ulrich Siegmund, se impuso en el estado de Sajonia-Anhalt, con casi el 45% de los votos.

En su mensaje, el mandatario estadounidense calificó lo ocurrido el domingo como algo muy trascendente para el futuro del país europeo.

A la vez, Donald Trump aseveró que las políticas que en materia migratoria se han adoptado en los últimos años “han dañado a Alemania“.

Trump celebró la victoria de la ultraderecha en Alemania

En su publicación, Trump posteó: “¡Guau! El partido populista de Alemania acaba de vivir una noche realmente importante“.

“Por fin (los alemanes) se han hartado de las normas y regulaciones de inmigración absolutamente nefastas que tanto daño han causado a Alemania“, agregó.

“¡Están en auge y ya no van a aguantar más!“, añadió el mandatario, y concluyó su mensaje con el texto MGGA, en alusión a su lema electoral: Make America Great Again (MAGA), pero cambiando su país por Alemania (Make Germany Great Again).

Pese a que el AfD no logró la mayoría absoluta, alcanzó el 43,8% de las preferencias, el mejor resultado regional de la ultraderecha en Alemania desde 1945, y quedó a tres escaños de alcanzar la mayoría absoluta.