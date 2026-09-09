Cataldo aborda resultados deficientes en prueba PISA: “Fue un error tener las escuelas cerradas tanto tiempo”

El exministro de Educación Nicolás Cataldo (PC) ahondó en el bajo rendimiento que obtuvo Chile en la prueba internacional PISA, especialmente en Matemáticas y Lectura.
Si bien la caída fue a nivel global, en matemáticas Chile obtuvo su puntuación más baja en los últimos 20 años, mientras que en Lectura un 38% de los alumnos no alcanzó las competencias básicas.
En diálogo con Emol, el exministro de Gabriel Boric sostuvo que se debe considerar “el impacto de la pandemia en este resultado”, debido a que la cohorte evaluada corresponde a estudiantes que estaban cursando cuarto y quinto básico en ese periodo en el que las clases eran remotas. Asimismo, emncionó que elementos distractores también pudieron influir.
En ese sentido, aludió a que la pandemia aceleró procesos de transformación “sin que el ecosistema escolar lo percibiera en su totalidad” y que en ese periodo hubo un recrudecimiento de episodios de violencia, salud mental, ausentismo y desvinculación educativa.
Cataldo también reconoció que “fue un error haber tenido las escuelas cerradas tanto tiempo”, pese a que la entonces oposición impulsó una acusación constitucional al ministro de Educación Raúl Figueroa por querer retomar la presencialidad. “No me tocó a mí incidir en la decisión de cerrar o no las escuelas en pandemia, lo que sí sé es que desplegamos los máximos esfuerzos por evitar interrupciones de clases durante el periodo en que estuvimos a cargo y creo que en general se logró”, añadió.
Por otra parte, el exministro acotó que para revertir estos resultados se deben fortalecer programas de aprendizaje de nivel básico y desplegar acciones focalizadas en el segundo ciclo básico y de primero y segundo medio, así como desarrollar la educación emocional, actualizar la formación docente y profundizar la formación y ética del uso de tecnologías de la educación.