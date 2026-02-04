Javier Etcheberry arremete contra el PC por su salida del SII y asegura que Boric “es un mal presidente”

El ex director del SII explicó que su salida se debió a que el Partido Comunista le “tendió una trampa”, afirmando que “los funcionarios son la mayoría del PC”.

El ex director de Servicios de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, disparó duramente contra el presidente Gabriel Boric y el Partico Comunista (PC), asegurando que cayó en una “trampa” que le realizó dicha colectividad en el marco de su salida de la entidad.

Respecto al mandatario, que concluye su período el 11 de marzo, Etcheberry afirmó que “sumando y restando fue un mal presidente”, en diálogo con el podcast Somos Rentable.

“Yo creo que fue un mal presidente, no estaba preparado, no tiene experiencia y yo creo que la ideología no corresponde a cómo se ha de administrar un país”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que el Ejecutivo no haya priorizado el combate a la delincuencia. “Ahora la gente está apostando a Kast y está apostando porque él ha sido muy claro en el tema de delincuencia, que yo creo que este gobierno no lo priorizó, y yo lo digo porque estuve un año adentro“, expresó.

En relación a su experiencia encabezando el SII, Etcheberry mencionó: “Creé la oficina contra el crimen organizado, desde el punto de vista tributario. Saqué a los fiscalizadores a la calle. Hice muchas cosas pero no fueron suficientes, porque en algunos temas no tuve apoyo del Gobierno”.

A lo que agregó: “Yo no tuve a Carabineros en Angostura parando al 100% de los camiones. Entonces yo digo estos no se dan cuenta. Una vez se nos pasó un camión, Carabineros por suerte estaba y lo fue a buscar. Estaba lleno de armas y de inhibidores de señales”.

El rol del Partido Comunista (PC) en su salida del SII, según Javier Etcheberry

Por otro lado, se refirió a la solicitud de renuncia que le hizo el Ejecutivo a raíz de la polémica por el pago de contribuciones de una propiedad en Aculeo, acusando falta de apoyo del Gobierno y que le “tendieron una trampa”.

“Me tendieron una trampa. Se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata (Jeannette) Jara, la persona que yo había despedido en avaluaciones. Y en vez de actualizarme el catastro cómo yo había pedido múltiples veces, salieron a la tele a decir que yo no había pagado contribuciones. Por todos lados está la mano del Partido Comunista”, expresó.

Siguiendo en esa línea, Etcheberry aseguró que “los funcionarios del SII son la mayoría del Partido Comunista. Jara fue muchos años del SII, dirigente de los funcionarios, ahora era candidata del Partido Comunista. La funcionaria que estaba a cargo de avaluaciones que yo finalmente le pedí el cargo, entiendo que también es de esa tendencia. Hay muchas coincidencias”.

Respecto a la “trampa” que acusó del PC, el ingeniero manifestó: “¿Por qué el Partido Comunista me quería echar? ¿Por qué no le gustaba que yo peleara contra las mafias? No sé, por qué no quería que los funcionarios salieran a fiscalizar. Si antes no salían. Estaban en la oficinas o en sus casas”.