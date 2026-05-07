El gran premio económico de Cristian Garin en el Masters de Roma y el nuevo paso para concretar su defensa de puntos

Cristian Garin se impuso en un partidazo y se metió en la segunda ronda del Masters de Roma, donde se medirá ante un duro rival, que puede ser la previa de la serie de Copa Davis que Chile disputará en septiembre.

Cristian Garin (104°) sigue encendido en el Masters 1000 de Roma, se impuso en la primera ronda, y da un paso más en su ardua tarea de defender los puntos ATP de esta semana.

La segunda raqueta nacional venció al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°) por 7-6 (2) y 7-5 en dos horas y 14 minutos de partido.

Si bien el chileno ganó en sets corridos, el compromiso estuvo muy disputado con puntos y juegos bastante largos. En la primera manga, el chileno salvó varios puntos de quiebre y rompió el saque de su rival en undécimo game.

No obstante, el trasandino devolvió la gentileza y estiró la definición al tiebreak. Allí, Cristian Garin mostró su mejor juego y se impuso por 7-2.

En el segundo set, Gago no tardó en quebrar, pero Cerúndolo hizo lo propio en el séptimo juego para terminar igualando la cuenta. Posteriormente, el nortino volvió a romper el saque a su rival cuando iban 5-6 y sentenció su victoria, logrando su pase a la segunda ronda del certamen italiano.

Con esta victoria, el Tanque defiende con éxito 50 de los 100 puntos ATP que obtuvo el año pasado al coronarse en el Challenger de Oeiras. De momento, se encuentra en el casillero 113° del ranking en vivo.

El premio económico que suma Cristian Garin en el Masters de Roma y su próximo rival

Ahora, por la ronda de los 64 mejores, Garin tendrá un desafío mucho mayor, ya que se medirá ante el español Alejandro Davidovich Fokina (23°), lo que puede marcar la antesala de la serie de Copa Davis entre Chile y España que se disputará en septiembre.

Este crucial duelo se jugará el sábado 9 de mayo en horario por confirmar.

Además de lo deportivo, Garin buscará seguir incrementando su premio económico en el Masters de Roma, donde por avanzar a segunda ronda embolsó una suma de €31,585 (33,7 millones de pesos). Si logra avanzar a la tercera fase, podría acumular un monto de €54,110 ($57,8 millones).

Esto, sumado a lo que obtuvo por superar la qualy del torneo, donde no tuvo mayores complicaciones para imponerse en las dos rondas.