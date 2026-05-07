Estados Unidos aumenta la presión: las nuevas sanciones que anunció Marco Rubio contra Cuba

Según expuso el secretario de Estado norteamericano, las penalidades responden a una orden ejecutiva dictada el pasado 1 de mayo por el presidente Donald Trump.

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El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este jueves las nuevas sanciones que Washington aplicará a Cuba, en el marco del aumento de la presión norteamericana contra el régimen que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con lo manifestado por Rubio, las penalidades responden a una orden ejecutiva dictada el pasado 1 de mayo por el presidente Donald Trump, y afectan a empresas vinculadas a los sectores industrial y militar.

Detalló a la vez que las medidas están dirigidas contra “los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, indicó el medio Axios.

Las nuevas sanciones contra Cuba que anunció Rubio

“Estas sanciones forman parte de la campaña integral de la administración Trump para abordar las apremiantes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba y para exigir responsabilidades al régimen y a quienes le brindan apoyo material o financiero”, explicó Rubio a través de un comunicado.

“A tan solo 145 kilómetros de la patria estadounidense, el régimen cubano ha sumido a la isla en la ruina y la ha vendido como plataforma para operaciones de inteligencia extranjeras, militares y terroristas“, añadió el texto.

Según lo dispuesto por Donald Trump, las sanciones afectan a dos compañías y una empresaria cubana muy cercanas al régimen.

Una de las empresas es el Grupo de Administración Empresarial SA , conocido como GAESA, es el conglomerado empresarial cubano controlado por los militares, al que Rubio calificó como “el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba“, que controla gran parte de la economía del país, incluidos los hoteles, precisó el citado medio.

La otra es Moa Nickel SA , conocida como MNSA, que opera el sector de metales y minería de la economía cubana, sobre la que el secretario de Estado norteamericano afirmó que “ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano. Se lucra con activos que fueron expropiados originalmente por el régimen cubano a personas y empresas estadounidenses”.

En tanto, la empresaria es Ania Guillermina Lastres Morera, quien fue identificada como una alta directiva y miembro del consejo de administración de GAESA.