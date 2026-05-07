Pier Karlezi (PNL), diputado de la Comisión de Hacienda: “El Gobierno negoció de forma demasiado liviana, considerando lo que está en juego”

El parlamentario habló con EL DÍNAMO de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción y evalúa la caída del acuerdo entre el PDG y el Gobierno.

La Ley de Reconstrucción del Gobierno vive unos de sus momentos clave en la Cámara de Diputados. Pese a que el Ejecutivo cuenta con los votos para que esta ley miscelánea se apruebe en la Comisión de Hacienda, el descuelgue del Partido de la Gente el miércoles por al tarde, amenaza con poner en jaque sus siguientes etapas.

Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario), diputado integrante de la Comisión de Hacienda y militante de una colectividad que se ha definido a sí misma como “oposición amigable”, aprovecha las pausas de la sesión de la Comisión de Hacienda para ahondar en una entrevista concedida EL DÍNAMO su opinión sobre la manera en la que el Gobierno ha llevado las negociaciones de su iniciativa madre y de cómo su partido incidirá en la discusión.

La megarreforma y el fracaso del pacto Gobierno-PDG

—Hoy sesiona la Comisión de Hacienda, de la cual usted forma parte. ¿Cómo anticipa el debate sobre la Ley de Reconstrucción y cuáles serán sus puntos a marcar?

—Espero un debate bastante intenso. Hay poco tiempo y es una urgencia real que Chile vuelva a crecer. Por lo tanto, creo que debe ser un debate rápido, pero no por eso menos profundo. Nosotros tenemos una serie de indicaciones, especialmente en el artículo 8 sobre las contribuciones, que incluye algunos puntos de “letra chica” que nos preocupan mucho. También buscamos introducir progresividad para bajar aún más, según metas, los niveles del impuesto de primera categoría. Son cosas que iremos viendo en la discusión particular.

—Sobre el impuesto de primera categoría, ¿pretende rebajarlo aún más que el 23% que propone el Gobierno? ¿Tiene alguna cifra aproximada?

—No, estamos viendo cuál es el margen. Entendemos que el proyecto contempla una rebaja importante, pero como hemos dicho siempre, a veces no es suficiente. Creemos que esto va en la dirección correcta; por ello, intentaremos introducir una indicación —o pedir el patrocinio del Ejecutivo— para lograr una rebaja mayor, quizás llegar a los 20 puntos, un poco más abajo del promedio de la OCDE. Sería interesante que se activaran algunos triggers (activadores) para ello.

—Por otro lado, ¿cree que el Gobierno cometió un error al negociar con el PDG?

—Yo creo que nunca se cometen errores al negociar, especialmente en este tipo de proyectos. Sin embargo, creo que el Gobierno —o quienes negociaron— lo hizo de forma demasiado liviana, considerando lo que está en juego.

Ahora, lo que más me preocupa es la posición del PDG: desde que negociaron, reconocieron que el proyecto iba en la dirección correcta. No entiendo cómo pueden rechazar un proyecto que saben que es importante solo porque, según ellos, no se les está cumpliendo de la forma que quieren. Recordemos que fue una negociación a puertas cerradas y no sabemos en qué términos se dio.

Como Partido Nacional Libertario, hemos dicho que esta reforma va en la dirección correcta y tiene espacio de mejora. Espero que el Ejecutivo no pretenda que las normas se aprueben exactamente como las publicaron. Tengo entendido, tras varias conversaciones con ellos, que están dispuestos a hacer cambios en el artículo 8 y en medidas como el crédito al empleo. Veremos con qué propuestas llegan a la Comisión para que poder empujar definitivamente a Chile a la senda del crecimiento, que perdió hace ya varios años después de esa reforma donde, según todos los número, iba a recaudar una enormidad de plata y resultó que no recaudó más y frenó la economía.

—¿Le atribuye responsabilidad a los ministros que condujeron esa discusión con el PDG, como el ministro García o el ministro Quiroz?

—No sabemos cómo fue la conducción. Insisto, el tema del PDG está distrayendo el foco. Prefiero que el PDG justifique si votará en contra porque no le dan lo que quiere o porque realmente cree que el proyecto es malo para el país.

—¿Cree que priorizar el entendimiento con el PDG por sobre los libertarios fue un error, como acusaron hace unas semanas?

—Parece que queda más el relato que lo que efectivamente dijimos. No se trata de si priorizaron o no, ni de gustos personales o ganancias de un partido; se trata de Chile.

La postura de los libertarios

—¿Qué importancia le da a los riesgos fiscales advertidos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA)?

—Encuentro natural que el CFA esté preocupado. Tras cuatro años, solo les han presentado informes financieros mal proyectados que no se cumplieron. Pero también quiero recalcar que la presentación del CFA comienza diciendo que esta reforma va en la dirección correcta porque se ocupa del crecimiento y del recaudo fiscal. Se están enfocando mucho en lo negativo. El riesgo existe, pero según los números presentados, las tasas de crecimiento están tomadas de manera conservadora. Hay un riesgo de éxito y uno de fracaso, como en todo cambio, pero hoy Chile tiene un crecimiento prácticamente nulo desde hace 14 años. Algo tenemos que hacer.

—¿Tienen los libertarios “líneas rojas” respecto a este proyecto?

—Tenemos puntos que nos preocupan y que debemos conversar. Por ejemplo, el artículo 8: se lo representamos al Ejecutivo en la reunión con el ministro Quiroz y él acogió nuestras preocupaciones, asegurando que presentarían correcciones para evitar que el derecho de propiedad sea atropellado. También nos preocupa la eliminación de ciertas franquicias tributarias; esperamos una respuesta pronto para votar con toda la información.

Lo mismo ocurre con la eliminación de contribuciones en la primera vivienda para mayores de 65 años. Para nosotros es insuficiente porque, conceptualmente, la contribución es un impuesto injusto. Aunque va en el sentido correcto, tiene “letra chica” con la que nos sentimos incómodos. El Ejecutivo está tomando estas observaciones, así como otras preocupaciones del Partido Nacional Libertario, como las ayudas al agro,la posibilidad de condonar la primera cuota de contribuciones agrícolas porque los agricultores ya no están sembrando. Buscamos hacer viable la actividad para que Chile siga produciendo su comida.

—¿Qué opinión le merecen las recientes intervenciones de Evelyn Matthei sobre este proyecto?

—Creo que la señora Matthei hace tiempo dejó de aportar al debate serio. La escuché criticar el crédito al empleo, siendo que ella misma utilizó subsidios similares cuando fue una gran ministra del Trabajo y logró crear un millón de empleos. No sé cuáles son sus motivos, pero ha perdido el norte político, presentando críticas destempladas a proyectos que buscan cambiar la tendencia de estancamiento de Chile. Parece estar más en una faceta de influencer.

—¿Y sobre la advertencia de la oposición de inundar el proyecto con indicaciones?

—Eso indica lo que han hecho siempre que son oposición: obstruccionismo puro y duro, no aporte.

La relación con el Gobierno

—¿Cómo evalúa los primeros meses del Gobierno?

—No los voy a evaluar hasta que cumplan los 90 días.

—Johannes Kaiser criticaba el proyecto de protección digital del Gobierno para menores de edad, que restringe el acceso a redes sociales. ¿Es un error que el Gobierno se inmiscuya en estas restricciones?

—El titular es mañoso, pues hablamos de menores de 16 a 18 años. Creo que esto debe quedar a cargo de la familia y los padres. No todo se puede regular por ley. El problema de quitarle responsabilidad a los padres es que también se les quita el control sobre las decisiones de la educación de sus hijos. Como Partido Nacional Libertario, defendemos que el Estado tenga la menor injerencia posible en la educación moral de los niños. Eso corresponde a los padres, no al Estado. De lo contrario, se crean granjas de adoctrinamiento, como en los países socialistas.

—Última pregunta. ¿Hay espacio para un mayor entendimiento entre el Gobierno y los libertarios? ¿Vislumbra a algún militante incorporándose al gabinete?

—No somos parte del Gobierno, pero siempre estamos dispuestos a conversar porque la prioridad es Chile. Sobre integrar el gabinete, no me corresponde a mí decirlo. Lo que sí aseguro es que colaboraremos en todo lo que vaya en línea con nuestra doctrina. En lo que no estemos de acuerdo, lo conversaremos. Pero en el Partido Nacional Libertario nunca vamos a transar nuestros principios; eso es lo que define a un partido político por esencia.