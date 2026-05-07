Tras “intensa” reunión con Quiroz: Parisi se abre a retomar acuerdo del PDG y el Gobierno por megarreforma

“Lo que nos interesa es que gane la clase media”, sostuvo el fundador del PDG, aseverando que la reunión con Quiroz “no fue fácil… somos los dos de carácter fuerte”.

El ex candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, se refirió a la reunión que sostuvo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y se abrió a retomar el acuerdo en el marco del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

El encuentro entre el fundador del Partido de la Gente y el jefe de la billetera fiscal se extendió por cerca de una hora, el cual se produjo luego de que la bancada anunciara su rechazo a la idea de legislar la iniciativa, asegurando que desde el Gobierno no respetaron los compromisos.

Bajo este contexto, Parisi comenzó diciendo que “fue una reunión muy, muy intensa. Somos los dos de carácter fuerte, no fue fácil, pero estamos llegando a varios consensos que obviamente tengo que transmitir toda la información a nuestros diputados. Los diputados son los que deciden. Yo tengo que ser el nexo”.

Tras reunión con Quiroz: Parisi ve con optimismo retomar acuerdo del PDG con el Gobierno sobre la megarreforma

En este sentido, manifestó que al partido “le preocupa mucho la clase media y la clase media emergente. Y creo que se avanzó bastante. Logramos visualizar cómo sería el reembolso de los medicamentos y también de los pañales. Hablamos de una canasta referencial para los medicamentos y para una propuesta de cómo sería la devolución para los pañales”.

Considerando lo anterior, expresó: “Hay que seguir trabajando. Nuestros equipos técnicos, tanto de Hacienda como del PDG y nuestros diputados, van a estar trabajando todo el fin de semana. Pero yo estoy muy optimista porque esto va en beneficio de la gente”.

En esa línea, Parisi enfatizó que “más que gane alguien, o el Gobierno o nosotros, lo que nos interesa es que gane la clase media. Las conversaciones están muy vigentes. También ha estado trabajando gente técnica de Hacienda con nosotros. Pero creo que fue una excelente reunión. Pero aquí estamos luchando por la gente. Y lo más probable es que lleguemos a un buen acuerdo”.

“Estamos definiendo los montos que puede ser de reembolso para la gente. Obviamente el ministro tiene otra posición. Nosotros decimos que el reembolso, el ministro dice que es una bonificación, son detalles semánticos. Pero lo interesante es que va a ir en beneficio de la gente”, añadió.

Respecto a la otra exigencia del PDG para respaldar la megarreforma, la cual tiene que ver con el 12,5% de IVA para las pymes, el Parisi manifestó: “Ese es un término que tiene que definir el presidente. Yo creo que va a ser así. El presidente se comprometió con aquello, pero eso creo que necesita una conversación más larga”.