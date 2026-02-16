Directora de Presupuestos explicó déficit estructural y defendió gestión fiscal: “En deuda y gasto, fue una buena administración”

Tras incumplir la regla fiscal, la directora de Dipres, Javiera Martínez, afirmó que “tenemos un problema de ingresos, no en el gasto”.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, se refirió al déficit fiscal estructural que dio a conocer el Informe de Finanzas Públicas, el cual alcanzó el 3,55% del PIB, lo que equivale a cerca de US$ 13.200 millones.

Dicha cifra ha generado una serie de críticas por parte de la oposición, considerando que está por sobre el 1,1% que se comprometió en la Ley de Presupuestos 2025 y que es la tercera vez que el Gobierno no cumple la regla fiscal.

En conversación con Tele13 Radio, Javiera Martínez, comenzó explicando que “la mayor diferencia se traduce en los ingresos de Codelco, porque lo que hace la regla en términos de los traspasos de Codelco al fisco es calcular ingresos efectivos teóricos, luego se restan los ingresos estructurales teóricos y eso da el ajuste cíclico y hoy día ese termómetro no está siendo un buen termómetro para medir la situación de cuánto es estructural o efectivo en término de los ingresos”.

Déficit estructural: Directora de Presupuestos explicó el incumplimiento de la regla fiscal

En esa línea, detalló que “el ajuste cíclico se hace (con) el precio por la venta, el precio efectivo de Codelco por la venta que tiene de cobre bruto, pero en la práctica lo que entra al fisco no es ese ingreso efectivo. Lo que entra al fisco es parte de los dividendos que pueden estar afectados por capitalizaciones del fisco a la empresa, por la ley reservada del cobre”.

Teniendo en cuenta lo anterior, aseguró que “es más importante mirar el balance efectivo que el déficit estructural, por esta distorsión metodológica que tiene la regla”.

Respecto al balance efectivo, alcanzó el -2,8% del PIB, de acuerdo a lo que informó la administración a fines de enero. “Hoy día lo que estamos viendo en ingresos, que yo considero que es la mayor desafío fiscal y también va a ser un desafío saber cuánto de esto es permanente y cuánto es transitorio”, expresó.

En este marco, comentó que el problema que existe en la actualidad es “en los ingresos y no en el gasto. Varias veces he dicho que el gasto no es posible rebajarlo más si no es a través de normas permanentes o cambios legales”. A lo que agregó: “Al final el desvío fiscal es a través de los ingresos”.

Sobre su experiencia al mando de la Dipres, Martínez expuso que “me voy con muchas ganas de haber hecho más cosas, sobre todo del período de cuatro años es muy corto para hacer modernizaciones importantes dentro de los servicios. Hay varios procesos de modernización interna que me hubiese gustado hacer. Además de seguir implementando y seguir resolviendo el tema de los ingresos fiscales, por supuesto. Pero en deuda y en gasto, por lo menos, creo que fue una buena administración”.