“La deuda pública no aumentó respecto del año pasado”: la defensa de Elizalde al manejo fiscal del Gobierno de Boric

El ministro del Interior destacó que “en lo que respecta al gasto fiscal, el gobierno ha actuado con mucha rigurosidad”, luego de que se confirmara un déficit estructural de 3,55% del PIB.

En medio de los cuestionamientos y la preocupación por la herencia fiscal que dejará el Gobierno de Gabriel Boric a la futura administración de José Antonio Kast, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la gestión en el asunto de endeudamiento y gasto.

El secretario de Estado comenzó diciendo que “es necesario precisar que en lo que respecta al gasto fiscal el gobierno ha actuado con mucha rigurosidad, y por tanto se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad”.

Siguiendo en esa línea, expresó que si bien “hay todo un tema que hay que abordar respecto a los ingresos tributarios”, también “es necesario tener a la vista que la deuda pública no aumentó respecto del año pasado“.

Bajo este contexto, el ministro Elizalde afirmó que la estabilización del nivel de deuda significa “un ahorro aproximado de más de mil millones de dólares que se dejan de pagar en intereses“.

Considerando lo anterior, el titular de Interior recalcó que la actual administración es “de los últimos cuatro gobiernos, en donde menos se ha aumentado la deuda pública”.

Cuestionamientos a herencia fiscal de Boric: déficit estructural 2025 fue de 3,55% del PIB

Los dichos de Álvaro Elizalde se producen después de que la Dirección de Presupuestos publicara el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, el cual dio cuenta de un déficit fiscal estructural de 3,55% del PIB, cuya cifra fue peor de lo esperado y superó la meta original de 1,1% fijada en la Ley de Presupuestos.

Dicho informe también evidenció que la deuda bruta del Gobierno Central cerró preliminarmente 2025 en 41,7% del PIB.

Producto de la información que se reveló en este informe, la oposición arremetió duramente contra el manejo económico del Gobierno, manifestando preocupación por el escenario que heredará el futuro Gobierno de José Antonio Kast.

“País en bancarrota”, “advertencias fueron desoídas” y “la herencia del presidente Boric en materia económica es simplemente un desastre”, son parte de las reacciones de los parlamentarios.