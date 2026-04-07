Quiroz critica mal uso de beneficios en educación: “Siempre que hay algo gratis, hay gente que se va a poner a la cola”

“Creo que nos vamos a encontrar con familias cuyos padres ganan dos millones y medio o tres millones al mes y tienen gratuidad”, dijo el jefe de las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participó en el seminario Sofofa-UDD, donde se analizó la marcha de la economía. En la instancia, volvió a repasar el manejo fiscal del gobierno anterior, apuntando a “malos hábitos en la administración de la hacienda pública”.

Quiroz también reinstaló el debate sobre los alcances de la gratuidad y el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). Explicó que estos beneficios sociales terminan costando más de lo proyectado inicialmente y lo ejemplificó con que la gratuidad se había estimado en $910 mil millones, pero que en 2025 su costo se disparó hasta $2,2 billones.

“Esto es evidente para un economista. Si tú vas a dar algo gratis, va a haber mucha gente que se va a poner a la cola y va a hacer distinto tipo de cosas. Estamos cruzando datos y vamos a conocer en algún minuto algo que el CEP ya había adelantado, y queremos verificarlo. Y creo que nos vamos a encontrar con familias cuyos padres ganan dos millones y medio o tres millones al mes y tienen gratuidad”, dijo el jefe de las finanzas públicas.

El economista aseguró que el gobierno está a favor de los beneficios estatales, pero advirtió que “una cosa es el gasto social y otra es el fraude social”.

Cobros del CAE

El énfasis que ha puesto el gobierno en el cobro del CAE ha desatado reacciones. Usuarios acusan cobros con un pie demasiado alto, mientras que Hacienda ha defendido las acciones de cobranza.

El ministro detalló que el no cobro de estas acreencias y su aumento reflejan “malos hábitos” de las autoridades anteriores. “Desde 2017 a la fecha, la cartera morosa del CAE en Tesorería se multiplicó por diez”, señaló.

El secretario de Estado aseguró que no buscan cobrar a quienes estudiaron carreras no rentables o atraviesan una situación económica compleja. Sin embargo, indicó que un cruce de datos mostró que hay 70 mil personas con ingresos brutos de $1,5 millones que concentran US$800 millones de deuda. A esto se suma otro grupo de deudores que gana sobre $5 millones y acumula impagos por US$20 millones.

Quiroz agregó que, tras el anuncio realizado hace un par de semanas sobre el cobro, los pagos por concepto de CAE se multiplicaron por seis en la Tesorería General de la República, alcanzando recuperaciones por $200 millones diarios. “Y todavía no habíamos tomado ninguna medida”, afirmó.