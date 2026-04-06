Tesorería inicia proceso de cobro a deudores del CAE: este es el plan de acción para recuperar recursos fiscales

La institución comunicó este lunes la forma en ejecutará el proceso de cobro a los deudores del CAE, donde los que ganen más de $5 millones enfrentarán acciones judiciales directas.

La Tesorería General de la República (TGR) dio a conocer que este lunes comenzó el proceso de cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La deuda en total alcanza los $4 billones en 2025, cuyo monto de ha multiplicado por ocho en comparación con 2018, de acuerdo al Gobierno.

A través de un comunicado, la entidad expuso: “Hoy, más de 550 mil personas mantienen deudas CAE en mora. En estos casos, el Estado actúa como aval: cuando un beneficiario deja de pagar, el Fisco cumple con la obligación frente al banco y posteriormente asume la cobranza para recuperar esos recursos públicos”.

El plan de acción contempla un enfoque segmentado según nivel de ingresos, diferenciando entre quienes pueden regularizar su situación a través de convenios de pago y aquellos casos en que se avanzará hacia acciones judiciales.

“La TGR hace un llamado a los deudores a ponerse al día, ya sea pagando su deuda o suscribiendo convenios, especialmente en los casos que cumplen los requisitos”, sostuvieron desde la institución.

Las acciones de cobro de la Tesorería a los deudores del CAE

Respecto a los deudores del CAE con ingresos mensuales superiores a $5 millones, desde este lunes inicia el proceso de cobro con acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago.

Bajo este contexto, se comienzan a implementar medidas enfocadas a promover la regularización de estas deudas, contemplando el inicio de juicios ejecutivos según corresponda a la situación de cada deudor.

“Estas acciones forman parte del proceso de recuperación de recursos fiscales y pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes, tales como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, siempre conforme al marco legal vigente”, afirmaron en Tesorería.

De acuerdo a los convenios de pago, esto estará disponible para las personas que tengan ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la última Operación Renta (2025), y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM.

Para acceder, la TGR ha habilitado la plataforma tgr.cl/cae, donde se pueden realizar trámites y consultas usando Clave Única o Clave Tributaria.