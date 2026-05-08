Combustibles impulsaron el alza del IPC a 1,3% en abril: inflación anual llegó a 4%

De acuerdo con lo detallado por el INE, con esta cifra la inflación acumula un aumento de 2,7% en lo que va del año.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó a 1,4% durante abril, debido esencialmente al alza en el precio de los combustibles.

De acuerdo con lo detallado por el INE, con esta cifra la inflación acumula un aumento de 2,7% en lo que va del año, y de 4% en doce meses.

Explicó que el resultado estuvo marcado casi completamente por la división transporte, que tuvo un alza mensual del 8%, debido al impacto por el aumento en el precio de los combustibles.

Aquello, debido a que la gasolina, el petróleo diésel y el gas licuado mostraron aumentos mensuales de 25,3%, 45,7% y 5,8%, respectivamente.

Con cuánto aportaron los combustibles al alza del IPC

Según precisó el reporte del INE, solamente esta división aportó 1,011 puntos porcentuales a la variación del IPC en abril.

El detalle muestra que el aumento de la gasolina tuvo una incidencia de 0,774 puntos porcentuales, mientras que el petróleo diésel aportó otros 0,204 puntos.

Otra de las divisiones que mostró una incidencia relevante fue vivienda y servicios básicos, cuyos precios aumentaron 0,8% mensual, con lo que contribuyeron con 0,142 puntos porcentuales al IPC.

Respecto de las restantes divisiones que influyeron positivamente en la inflación, se indicó que en conjunto contribuyeron con 0,191 pp.

El reporte del INE precisó que, durante abril, diez de las trece divisiones que componen la canasta del IPC anotaron incidencias positivas, mientras que dos mostraron caídas y una permaneció sin variación.

En las bajas destacó la división vestuario y calzado, que cayó 1,8% y restó 0,044 puntos porcentuales al indicador mensual. El descenso estuvo liderado por el ítem calzado, que cayó 2,6%, seguido por vestuario, con una disminución de 1,5%.