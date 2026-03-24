Ante histórica alza que se vivirá en Chile: cuánto cuesta el litro de bencina en el resto del mundo

Entre las grandes economías del planeta, hay varias en las que el precio del litro de gasolina alcanza o supera los $1.000, y en algunos casos incluso bordea los 2.000 pesos.

Un total de $370 subirá la bencina en el país a partir de este jueves 26 de marzo, de acuerdo con lo anunciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

De esta forma, se proyecta que el nuevo valor promedio de la gasolina de 93 octanos se sitúe por sobre los $1.470 pesos por litro.

Tras el anuncio del ministro Quiroz, ¿cómo se compara el precio de la bencina en Chile respecto de los otros países de América Latina?

En la región, Venezuela es el país que presenta un menor precio de la gasolina, con el equivalente a 31,8 pesos por litro.

A continuación se sitúa Ecuador, con un peso promedio de 662,7 pesos por litro, seguido por Guyana, con 740 pesos.

Más atrás se encuentran Panamá ($862,9), Bolivia ($917), El Salvador ($921,3), Honduras ($951,2) y Paraguay ($956,6).

En Estados Unidos, el país que con sus bombardeos sobre Irán provocó el aumento del precio del petróleo, el litro de gasolina tiene un precio equivalente a 977,2 pesos chilenos.

Los países en que la bencina supera la barrera de los 1.000 pesos

En Colombia, en tanto, el precio se sitúa en torno a los 980,8 pesos por litro, mientras que en Puerto Rico supera la barrera de los mil pesos, ya que está a $1.005,4.

El precio del litro de bencina en Guatemala cuesta $1.069, mientras que en Brasil está a $1.116,9. En República Dominicana ($1.144,9), Nicaragua ($1.1213,1); Argentina ($1.2020,8); Costa Rica ($1.232) y Canadá ($1.236,9).

Un litro de gasolina en México tiene un valor de $1.359,9, a la vez que en Perú cuesta 1.397,8 pesos y en Uruguay vale $1.725,9.

Por otra parte, entre las grandes economías del planeta, hay varias en las que el precio del litro de gasolina alcanza o supera los $1.000, y en algunos casos incluso bordea los 2.000 pesos.

En este caso están: