Hacienda anuncia “bencinazo”: combustible verá alza de $370 por litro y diésel subirá $580

Jorge Quiroz adelantó una serie de medidas para enfrentar esta alza, donde destaca el congelamiento de la tarifa del Transantiago.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, adelantó que este próximo jueves se registrará un alza de los combustibles de hasta $580 por litro, por lo que se implementará una serie de medidas para enfrentar este escenario.

“¿Cuánto van a subir? Del orden de, porque no podemos decirlo con precisión a esta altura, pero las gasolinas de 93 octanos van a subir del orden de 370 pesos por litro y el diésel va a subir del orden de 570 a 580 pesos por litro“, indicó Quiroz en entrevista con CNN Chile.

El titular de Hacienda anunció ante este escenario, una batería de medidas, donde destaca que “el precio del transporte en Santiago no se va a tocar ni se va a alterar de aquí hasta que termine el año, hasta diciembre”, aunque incluso se experimente una caída en los valores del combustible.

Jorge Quiroz precisó además que “el financiamiento adicional que se vaya a requerir para mantener este precio constante, se va a reflejar por la fórmula espejo en regiones. Para que cada gobernador vea cómo logra también mitigar en su propia región el impacto en la locomoción colectiva”.

El secretario de Estado precisó que se entregará una subvención a taxis y colectivos de $100 mil mensuales para la compra de combustible por seis meses, junto con ello, el precio de la parafina se bajará a los costos vistos en febrero y se extenderá hasta fines de septiembre.

Junto con ello, Jorge Quiroz indicó que, junto con BancoEstado, se entregará una línea de financiamiento preferencial para taxis y colectivos para cambiar su vehículo y avanzar a la electromovilidad.

En materia de transporte por carretera, el ministro de Hacienda informó que se eliminará la exención sobre el impuesto específico a los combustibles, “por un periodo transitorio de seis meses o mientras dure la contingencia”.