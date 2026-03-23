Las medidas de Hacienda para paliar shock al bolsillo de los chilenos por “bencinazo”

El gobierno ha dicho reiteradamente, desde que llegó a La Moneda el 11 de marzo, que la billetera fiscal requiere ajustes y Quiroz advirtió que no pueden seguir gastando del orden de US$ 200 millones en la estabilización de precios.

Al cierre de la jornada de este lunes varias estaciones de servicio de la Región Metropolitana tenían una fila de varios autos que esperaban llenar su estanque. Y es que para pasada las 21:00 horas se esperaban anuncios del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz sobre el precio de los combustibles.

Todo se explica porque el gobierno ha dicho reiteradamente desde que llegó a La Moneda el 11 de marzo, que la billetera fiscal requiere ajustes y Quiroz advirtió que no pueden seguir gastando del orden de US$ 200 millones en la estabilización de precios, que se realiza mediante el sistema conocido como MEPCO.

Por la mañana el gobierno oficializó mediante decreto que ajustaría el mecanismo de subsidio y Jorge Quiroz dijo en una serie de entrevistas que los precios de la bencina subirán en orden de $ 370 pesos este jueves y el del diésel $ 580 a modo de alinear el costo de este último con el valor internacional del crudo, que debido a la guerra supera los US$ 100 por barril.

El aumento de los combustibles comenzará a regir desde este jueves mediante decreto.

El ministro de Hacienda agregó que se aplicarán medidas para paliar los efectos del aumento. Entre estos están: