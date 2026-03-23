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Las medidas de Hacienda para paliar shock al bolsillo de los chilenos por “bencinazo”

El gobierno ha dicho reiteradamente, desde que llegó a La Moneda el 11 de marzo, que la billetera fiscal requiere ajustes y Quiroz advirtió que no pueden seguir gastando del orden de US$ 200 millones en la estabilización de precios.

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Natalia Saavedra

Al cierre de la jornada de este lunes varias estaciones de servicio de la Región Metropolitana tenían una fila de varios autos que esperaban llenar su estanque. Y es que para pasada las 21:00 horas se esperaban anuncios del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz sobre el precio de los combustibles.

Todo se explica porque el gobierno ha dicho reiteradamente desde que llegó a La Moneda el 11 de marzo, que la billetera fiscal requiere ajustes y Quiroz advirtió que no pueden seguir gastando del orden de US$ 200 millones en la estabilización de precios, que se realiza mediante el sistema conocido como MEPCO.

Por la mañana el gobierno oficializó mediante decreto que ajustaría el mecanismo de subsidio y Jorge Quiroz dijo en una serie de entrevistas que los precios de la bencina subirán en orden de $ 370 pesos este jueves y el del diésel $ 580 a modo de alinear el costo de este último con el valor internacional del crudo, que debido a la guerra supera los US$ 100 por barril.

El aumento de los combustibles comenzará a regir desde este jueves mediante decreto.

El ministro de Hacienda agregó que se aplicarán medidas para paliar los efectos del aumento. Entre estos están:

  • Se congela la tarifa del Transantiago hasta diciembre de 2026.
  • Se harán fondos espejo para el transporte público de regiones.
  • Se entregarán subsidios para taxis y colectivos de hasta $ 100 mil al mes.
  • Se abrirá una línea de financiamiento, a través de BancoEstado, con tasa preferencial para la renovación de taxis y colectivos que quieran convertirse a la electromovilidad.
  • Se eliminarán exenciones vigentes para las empresas no transportistas (aerolíneas y mineras, entre otras) con uso de diesel.
  • Se realizará, mediante proyecto de ley, un sistema de subvención a la parafina y se mantendrán umbrales de precio fijos.

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