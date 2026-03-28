José Rosenberg, fundador de Rosen, falleció a los 92 años

Los restos de Jorge Rosenberg serán velados este fin de semana en la planta Rosen de Temuco.

Este sábado se conoció que el empresario Jorge Rosenberg Villarroel, fundador de Rosen, falleció a los 92 años.

El deceso de Rosenberg fue informado por la propia compañía: “Con profundo pesar, Rosen comunica el fallecimiento de su fundador José Rosenberg Villarroel, destacado empresario chileno y figura clave en el desarrollo de la industria del descanso en América Latina”.

La historia de la firma se inicia en 1958, donde la familia Rosenberg fabricaba colchones de manera artesanal en su taller de Temuco, haciendo que Rosen pasara de ser una empresa local a una marca ampliamente reconocida en el sector con presencia en Argentina, Perú, Bolivia y Colombia.

Junto con ello, José Rosenberg y sus hermanos recibieron en 2008 el premio Hernán Briones al Emprendedor, otorgado por Sofofa.

Ya en 2023 el empresario abandonó el mundo de los negocios tras dejar el directorio y la conducción de Rosen, la que el año pasado presentó su línea premium J. Rosenberg como homenaje para su fundador y parte de su salto a Europa.

Los restos de Jorge Rosenberg serán velados este fin de semana en la planta Rosen de Temuco y su misa fúnebre se concretará este lunes a las 16:00 horas en la Catedral de la misma ciudad.