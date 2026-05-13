Gasmy: cómo funciona la app que calcula en tiempo real cuánto gastarás en bencina

La idea es que los usuarios de la aplicación tomen decisiones informadas y conozcan con anticipación cuánto les costará llegar a su destino.

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En medio del sostenido aumento en el precio de los combustibles, especial importancia adquiere la aplicación creada por dos estudiantes chilenos, a través de la cual los conductores pueden saber en tiempo real cuánta bencina gastarán en un trayecto en automóvil.

Llamada Gasmy, la app permite también conocer tanto el TAG como los eventuales peajes que se deberán pagar en una ruta determinada, lo que ayuda a los usuarios a elegir la mejor alternativa para ahorrar dinero.

De acuerdo con lo manifestado por uno de los fundadores de Gasmy, Bastián Jeldres, la idea surgió mientras se desempeñaba como conductor de aplicaciones para pagar sus estudios.

Según enfatiza, la idea es que los usuarios de la aplicación tomen decisiones informadas y conozcan con anticipación cuánto les costará llegar a su destino.

Por su parte, la cofundadora Rafaela Casas indicó que “entre la bencina, los peajes y todo lo que implica moverse, la plata se va como agua entre los dedos y recién te das cuenta a fin de mes”.

“Waze y Maps te dicen por dónde ir. Pero Gasmy te dice cuánto te costó llegar ahí“, recalcan los creadores de la app.

Cómo funciona la app que calcula cuánto gastarás en bencina

Según indican, la app que calcula en tiempo real cuánto gastarás en bencina considera diversos factores. En concreto:

Consumo de combustible.

Cobros TAG y peajes.

Horarios punta y saturación.

Diferentes rutas posibles.

Los cofundadores recalcan que también incorpora seguimiento mediante GPS y autotracking vía Bluetooth en Android.

La aplicación posee una modalidad de plan gratuito, además de la versión pagada. En el primer caso, Gasmy permite:

Dos búsquedas en el planificador.

Hasta cinco viajes al mes.

Revisar horarios de pórticos TAG.

Registrar hasta cuatro categorías de vehículos.

A esa opción se suma el plan pagado, denominado Aguja, que tiene un costo mensual de 990 pesos y que agrega historial de viajes, estadísticas completas y planificación avanzada de rutas.