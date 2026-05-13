Revisa las patentes que tienen restricción vehicular este miércoles 13 de mayo

La multa por infringir la restricción vehicular oscila entre 1 y 1,5 UTM ($68.647 y $102.970).

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este miércoles 13 de mayo habrá una nueva jornada de restricción vehicular en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Lo anterior, debido al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) implementado por el Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad, la medida, que comenzó a regir el pasado 1 de mayo, permanecerá vigente hasta el próximo 31 de agosto.

La restricción vehicular para este miércoles 13 de mayo

Según el tipo de vehículo, algunos no podrán circular entre las 7:30 y las 21:00 horas. Otros tienen prohibición para hacerlo desde las 10:00, con límite a las 16:00 o 18:00 horas.

En el primer caso se encuentran los siguientes vehículos:

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde : 2-3

: 2-3 Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010 : 2-3

: 2-3 Automóviles, station wagons y similares sin sello verde : 4-5-6-7

: 4-5-6-7 Motocicletas de años anteriores al 2002: 4-5-6-7

Respecto de aquellos vehículos sin sello verde, la autoridad recordó que tienen prohibición absoluta para circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

En cuanto a los vehículos que tienen prohibido circular entre las 10:00 y las 16:00 horas, se trata de los buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros sin sello verde, cuyas patentes terminen en los dígitos 4-5-6-7.

Además, no pueden circular entre las 10:00 y las 18:00 horas aquellos vehículos de transporte de carga sin sello verde cuyas patentes finalicen en 4-5-6-7.

Tanto Carabineros como personal de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia dispuesta en toda la Región Metropolitana son los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la medida.

La multa por infringir la restricción vehicular oscila entre 1 y 1,5 UTM ($68.647 y $102.970), aunque su valor final depende de los juzgados de policía local.