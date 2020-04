Educación online: encuesta busca conocer condiciones de conectividad de estudiantes y profesores

El aterrizaje del coronavirus al país derivó, entre otros aspectos, en la suspensión de las clases presenciales en todos los establecimientos, y con ello, se abrió paso a la educación a distancia.

Bajo este contexto, y con el fin de identificar las necesidades e inconvenientes que tienen las comunidades educativas a la hora enfrentar este desafío, Educación 2020 lanzó la encuesta sobre conectividad #EstamosConectados.

El cuestionario, que se puede responder de manera online en cerca de 10 minutos, incluye preguntas tales como: ¿tienes acceso a internet desde tu hogar? ¿cuentas con impresora? ¿cómo te sientes estudiando en esta situación que vivimos como país?

“En Chile existe una amplia brecha en cuanto a conectividad, hay un gran porcentaje de viviendas que no cuentan con internet fija en sus hogares, pero también hay quienes, contando con acceso a internet, pueden no tener las herramientas necesarias para manejar las tecnologías de hoy en día, no tener suficientes dispositivos electrónicos para que todos los integrantes de la familia puedan desarrollar sus actividades, o bien, no contar con un ambiente adecuado para el aprendizaje”, explicó Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020.

Por lo mismo, esta encuesta busca conocer si las personas, por ejemplo, además están haciendo teletrabajo, entre otros temas.

Cabe mencionar que esta iniciativa está dirigida a los miembros de todas las comunidades educativas del país, lo que incluye a apoderados, estudiantes, docentes, educadores y equipo directivos.

Una vez que se tengan los resultados, y según afirmaron a EL DÍNAMO desde la fundación, estos serán compartidos con las comunidades educativas, la opinión pública y las autoridades pertinentes, y de esta manera, poder aportar con información concreta a la toma de decisiones en materia educacional bajo este contexto de crisis.

En caso de que alguien no tenga conexión a internet en su hogar, está la opción de que un tercero pueda responder por él la encuesta que se encuentra disponible en el sitio web de Educación 2020.

Además, hasta la fecha, la fundación cifra en más de mil los cuestionarios respondidos, algunos de los cuales se efectuaron a través de un acompañamiento telefónico que se pudo realizar con los miembros de algunas escuelas.