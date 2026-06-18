La reacción de un carpintero tras recibir $99 millones por error de BancoEstado

Lo que debía ser un trámite rutinario terminó en una inesperada sorpresa para un carpintero, quien optó por avisar al banco tras detectar un millonario depósito equivocado en su cuenta.

Lo que parecía un trámite habitual terminó convirtiéndose en una situación inesperada para Rodrigo Valencia, un mueblista que acudió a una sucursal de BancoEstado para recuperar una boleta de garantía asociada a un proyecto realizado para el Parque Metropolitano.

El trabajador esperaba recibir $9 millones correspondientes a fondos que habían permanecido retenidos mientras ejecutaba el contrato. Sin embargo, al revisar su cuenta bancaria tras completar el proceso, se encontró con una cifra muy superior a la esperada: el depósito registrado era de $99 millones.

Valencia relató que la sorpresa duró apenas unos segundos, ya que rápidamente comprendió que se trataba de un error. Según explicó, de inmediato mostró el saldo a la cajera que lo había atendido para advertirle de la equivocación.

Tras ser informados, funcionarios de la entidad revisaron la operación y corrigieron internamente el problema. De esta manera, los $90 millones depositados por error fueron retirados de la cuenta sin que el cliente tuviera que realizar trámites adicionales.

Consultado sobre la posibilidad de quedarse con el dinero, el carpintero aseguró que nunca lo consideró. “Vi el monto y dije: ‘esto no es mío'”, comentó, agregando que su reacción estuvo marcada por los valores con los que fue educado y por la preocupación de que la funcionaria involucrada pudiera enfrentar consecuencias laborales.

“Por lo que me criaron. Siempre honesto. No ando pensando en cagarme a la gente, ¿cachai?”, afirmó. Además, explicó que también pensó en el impacto que el error podría tener para la cajera y su familia.

Finalmente, Valencia señaló que desde BancoEstado reconocieron la equivocación, le explicaron que se había ingresado un número incorrecto durante la operación y agradecieron su actitud al informar oportunamente el error.