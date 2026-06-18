¿Fin a la indemnización por años de servicio? Gobierno evalúa crear compensación laboral a todo evento

AGENCIA UNO

El Gobierno se encuentra analizando una serie de cambios al actual sistema de indemnización por años de servicio, con el objetivo de avanzar hacia un mecanismo que permita a los trabajadores acceder a una compensación económica al término de su vínculo laboral, independientemente de la causa de salida.

Así lo dio a conocer el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien explicó que el modelo vigente representa un costo significativo para las empresas y que, además, solo beneficia a una parte de quienes dejan sus empleos. “El tema de la indemnización por años de servicio, hoy en día, tiene un costo al despido que es muy alto para las empresas. Es uno de los más altos de los países desarrollados de la OCDE“, afirmó.

La autoridad señaló que actualmente poco más del 20% de las relaciones laborales finalizan por necesidades de la empresa, por lo que solo ese grupo tiene acceso a la indemnización tradicional.

En ese contexto, planteó la posibilidad de avanzar hacia una “indemnización a todo evento, que uno se podría llevar si es que renuncia voluntariamente, por ejemplo”.

De acuerdo con lo planteado por Rau, una de las fórmulas que se estudian considera una cotización adicional a cargo del empleador, la que se sumaría al Seguro de Cesantía. “El empleador tiene que poner una cotización, que nosotros en su momento calculamos en torno al 1,8%, que sumado con lo que contribuye el empleador al Seguro de Cesantía hacen la indemnización a todo evento“, detalló.

El ministro también sostuvo que el sistema actual puede influir en las decisiones de movilidad laboral de los trabajadores. “Cuando un trabajador quiere irse y lleva cinco años, piensa en estos cinco sueldos. Cuando uno piensa en estos cambios, tiene que pensar en todas esas variables”, explicó.

Respecto a la implementación de una eventual reforma, indicó que una de las alternativas es que el nuevo mecanismo se aplique únicamente a quienes firmen contratos laborales en el futuro. “Lo que hemos pensado es que esto sea para todos los contratos nuevos, no para personas que ya llevan diez años en su empleo”, señaló.

Pese a ello, Rau reconoció que se trata de una discusión compleja que podría generar distintas posiciones entre trabajadores, empleadores y actores políticos. “Esta discusión no va a estar exenta de discusiones; uno podría quizás pensar en contratos nuevos o voluntarios (…). La verdad es que tiene muchos elementos y pensamos que es interesante avanzar en esa dirección”, concluyó.