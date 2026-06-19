Mundial 2026: cuáles son y dónde ver los partidos de este viernes en la televisión abierta

Durante esta jornada se disputarán cuatro partidos correspondientes a los grupos C y D de la cita mundialista.

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Los partidos que enfrentarán a Brasil con Haití y al local Estados Unidos con Australia, son dos de los cuatro que se disputarán este viernes 19 de mayo, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los otros duelos que se jugarán esta jornada corresponden a Escocia ante Marruecos y Turquía frente a Paraguay.

Mientras que Brasil parece tener un rival abordable para conseguir su primera victoria en la cita mundialista, Paraguay intentará olvidar la goleada que sufrió a manos de Estados Unidos ante un equipo muy competitivo y que también buscará sus primeros tres puntos.

Qué partidos del Mundial 2026 se verán por TV abierta

El choque entre Estados Unidos y Australia por el Grupo D se comenzará a disputar a las 15:00 horas de Chile y será transmitido por televisión abierta a través de la señal de Chilevisión.

Más tarde, a contar de las 18:00 de Chile, Escocia se medirá ante Marruecos en un enfrentamiento correspondiente a Grupo C, en otro partido que transmitirá Chilevisión.

En la noche, desde las 20:30 horas de Chile, la selección de Brasil jugará ante a Haití, en otro duelo por el Grupo C.

Finalmente, a las 23:00 horas de Chile se verán las caras las selecciones de Turquía y Paraguay por el Grupo D.

Cabe consignar que todos los partidos de este viernes por el Mundial 2026 se podrán seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.