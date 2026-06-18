Cadem y niños haitianos: 58% piensa que se trata de tráfico de menores

En esta línea, el 56% piensa que la principal prioridad del Gobierno es ubicarlos y protegerlos.

AGENCIA UNO

La última edición de la encuesta Cadem se centró en la polémica generada por la entrada de más de 200 niños haitianos en los primeros meses de 2025, en el marco del programa de reunificación familiar, y cuyo paradero se desconoce hasta ahora.

Ante este episodio, el 85% considera grave el ingreso irregular de niños haitianos y 58% piensa que se trata de tráfico de menores.

En esta línea, el 72% supo que el Gobierno instruyó a todos los poderes del Estado para que se encuentre a los niños que permanecen inubicables y 56% piensa que la principal prioridad es ubicarlos y protegerlos, seguido por investigar a funcionarios públicos que pudieron haber fallado (44%) e investigar y sancionar a los adultos responsables (32%).

En otras materias, la mayoría de los consultados por Cadem sigue mostrando su rechazo al proyecto de Reconstrucción Nacional que se revisa en el Congreso, ya que el 49% está en desacuerdo y el 45% (+2%) lo apoya.

Sobre el respaldo a la labor del presidente José Antonio Kast, el 44% aprueba su gestión y el 52% (-2pts) la desaprueba.