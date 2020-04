Extienden plazo para que los estudiantes revaliden la tarjeta TNE

En el marco de la crisis sanitaria que afecta al país, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Gloria Hutt, junto a su par de Educación, Raúl Figueroa, y el director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, anunciaron este jueves una prórroga de tres meses en la validez de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

De esta manera, la credencial que expiraba el próximo el 31 de mayo, ahora estará vigente hasta el 31 de agosto.“Hemos extendido el plazo de renovación para que los estudiantes no deban concurrir a realizar el trámite de recambio de la TNE. También con esta medida nos aseguramos de que sigan manteniendo el beneficio de una tarifa rebajada por tres meses más. Hoy debemos impulsar todas las medidas que nos permitan reforzar que las personas se queden en sus casas para reducir el riesgo de propagación del COVID 19”, señaló la ministra Gloria Hutt.

Por su parte, el ministro de Educación destacó que “en tiempos excepcionales, hemos generado alternativas simples y de fácil acceso para que los estudiantes no se expongan y puedan realizar este trámite desde su casa. Ponemos a disposición de los jóvenes que no han podido tomarse la foto para su TNE, este capturador web y la oficina virtual para que no estén obligados a ir a una oficina para seguir contando con el beneficio de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Esto va en línea con las medidas que estamos impulsando como Gobierno para cuidar a las personas”.

Siguiendo esa misma línea, el director Nacional de Junaeb, Jaime Tohá, agregó que “estamos garantizando que los estudiantes mantengan el beneficio de la tarifa rebajada. La extensión de la vigencia de la TNE hasta agosto permitirá evitar las aglomeraciones en los puntos de revalidación, mientras que la funcionalidad de agendamiento en oficinas TNE, que tampoco haya filas para el retiro de las tarjetas, y así reducir el riesgo de contagio por Covid-19”.

Cabe mencionar que la revalidación corre para todos los estudiantes que ya tienen su tarjeta y que no cursan un nuevo tramo estudiantil. Los jóvenes deben ser inscritos por su institución educacional en el sistema TNE de Junaeb, acreditando que mantienen su calidad de estudiantes. De esa forma, podrán efectuar el proceso, según el lugar de residencia.

En el Gran Santiago, el trámite se puede realizar en los tótems Bip! Mientras que en regiones y zonas rurales de la Región Metropolitana, los alumnos deben pegar el sello con el año 2020 en oficinas TNE, Junaeb y en operativos masivos organizados por esta institución.

Obtención de la tarjeta

En el caso de los estudiantes que pasan a 5º básico, que ingresan a 1º medio y quienes entran por primera vez a la educación superior, estos deben obtener su TNE.

Para llevar a cabo dicho proceso, y con el fin de evitar aglomeraciones, se desarrolló un capturador fotográfico web, donde los estudiantes deberán subir una imagen de su cédula de identidad y tomarse la foto siguiendo las recomendaciones del sitio.

En tanto, otro de los procesos que los estudiantes pueden realizar es la reposición de la TNE por pérdida o robo, y para que no asistan a las oficinas o Direcciones Regionales Junaeb, se encuentra disponible la Oficina Virtual TNE, a través de la cual se puede realizar este trámite. Además, se habilitó la opción de agendar citas en la fan page de TNE exclusivamente para el retiro de credenciales.